Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПоследствия войны

В Штутгарте успешно обезвредили взрывное устройство времен Второй мировой войны.

Бомба, спрятанная под землей много лет, теперь должна быть извлечена. Однако, прежде чем обезвредить взрывное устройство, убедитесь, что поблизости никого нет.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
В Штутгарте специалисты группы по разминированию занимаются нейтрализацией снаряда времен Второй...
В Штутгарте специалисты группы по разминированию занимаются нейтрализацией снаряда времен Второй мировой войны.

- В Штутгарте успешно обезвредили взрывное устройство времен Второй мировой войны.

В результате обнаружения взрывного устройства времен Второй мировой войны в районе Файрбах в Штутгарте, сотни местных жителей были эвакуированы. Эксперты ожидают безопасного нейтрализации бомбы к полудню, что позволит гражданам вернуться к своей повседневной жизни дома. Артефакт из второго мирового конфликта был обнаружен во время рутинных проверок саперной бригады. Источники предполагают, что он находится примерно в 1,5 метрах под землей и будет извлечен с помощью экскаватора.

Был установлен радиус безопасности 400 метров вокруг места обнаружения утром сегодняшнего дня. Используя меры, такие как пешие патрули, велосипедные подразделения и даже дроны, официальные лица убедились, что никто не задерживается в этой охраняемой зоне. Примерно 340 человек в районе были вынуждены изменить свои планы из-за этой ситуации.

Влияние этой Второй мировой войны бомбы на повседневную жизнь местных жителей существенно, так как 340 человек вынуждены изменить свои планы. Как только бомба будет безопасно нейтрализована, влияние войны на этот конкретный район существенно уменьшится, что позволит вернуться к нормальной жизни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП
Федеральные земли Германии

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП

Объявление об отъезде Мельтем Сагироглу от Bündnis Deutschland: это приводит к снижению представительства партии в Бундестаге, так как они освобождают еще одно место в парламенте.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Министры Беهرенс и Вальхманн приводят в действие политику нулевой терпимости.
Федеральные земли Германии

Наблюдается незначительное снижение преступной деятельности, связанной с кланами.

Преступная деятельность, такая как мошенничество и кражи, а также даже особо тяжкие преступления, часто связываются с известной 'клановой сценой'. Недавно министерства внутренних дел и юстиции Нижней Саксонии опубликовали обновленный отчет по этому вопросу.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.
Главные темы

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Основные выделения из Фонда климата и трансформации (ФКТ) в 2025 году включают в себя государственную финансовую поддержку замены котлов и привлечение производителей полупроводников в Германию. Согласно проекту финансовой стратегии ФКТ, полученному AFP в понедельник, сумма 14,35 миллиарда евро...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Памятник Морским силам защиты Германии в-Свакопмунде добивается сноса потомками нама и герERO.
Панорама

Намибия поразительно похожа на Германию.

Намибия поразительно похожа на Германию. Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно