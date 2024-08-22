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В сфере WNBA, Тина Чарльз из "Атланты Дрим" вышла на второе место в лиге по рекордным результатам.

 and  Carmen Simpson
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В сфере WNBA, Тина Чарльз из "Атланты Дрим" вышла на второе место в лиге по рекордным результатам.

В матче своей команды против «Финикс Меркури» 35-летняя спортсменка вначале была в 10 очках от превзойдения рекорда по очкам в карьере Тины Томпсон в 7488 очков. Команда одержала победу со счетом 72-63, и игрок закончила игру с результатом 12 очков, доведя свой общий счет до 7491 очка.

В четвертом квартале, когда ее счет был девять очков, она успешно забила трехочковый, что вызвало аплодисменты зрителей, собравшихся в арене Gateway Center Arena @ College Park. После паузы в игре к ней подошли одноклубники, чтобы поздравить, а зрители продолжали аплодировать.

Теперь она опережает только Диану Таурази, звезду «Меркури», в списке лучших бомбардиров WNBA. Таурази, которая все еще была на площадке, подошла к Чарльз с улыбкой и обняла ее.

В прошлом сезоне, в возрасте 42 лет, Таурази стала первым игроком, преодолевшим отметку в 10 000 очков в истории лиги.

После матча Чарльз подчеркнула свою радость от празднования этого достижения со своими товарищами по команде и свою благодарность за возможность сделать это вместе с «величайшей из великих» Таурази, чье личное значение и влияние на лигу она упомянула.

«Просто услышать мое имя рядом с Дианой (Таурази) - это невероятно», - призналась Чарльз. «Ее значение для меня, этой лиги, ее влияние - она, безусловно, величайшая из великих. Я просто полна благодарности. Я просто полна благодарности».

Двукратная чемпионка NCAA с Университета Коннектикута, Чарльз была выбрана под первым номером на драфте WNBA 2010 года клубом «Коннектикут Сан». Она завоевала награду «Новичок года» в 2010 году и была названа «Самым ценным игроком» в 2012 году.

Чарльз также является трехкратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

Ее достижения были достигнуты в составе «Меркури», «Нью-Йорк Либерти», «Вашингтон Мистикс» и «Сиэтл Шторм». Она взяла перерыв в сезоне WNBA 2023 года, прежде чем присоединиться к Атланте в этом году.

В беседе с прессой после матча Элизабет Чарльз выразила свое восхищение Дианой Таурази, которая является единственным игроком, опережающим ее в списке лучших бомбардиров WNBA. Благодаря своей последней игре Чарльз теперь является одной из самых титулованных спортсменок в женском баскетболе, превзойдя рекорд Тины Томпсон и стремясь вскоре обойти Диану Таурази.

Тина Чарльз в numbers 31 удерживает баскетбольный мяч во время матча против Феникс Меркури, который состоялся в Gateway Center Arena в Колледж-Парке 21 августа 2024 года в Атланте, Джорджия.

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