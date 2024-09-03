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Федеральные земли ГерманииНовостиОкружающая среда

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
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Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге

- В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Туристические тренды в Бранденбурге

В первой половине 2024 года сектор туризма в Бранденбурге показал рост числа краткосрочных пребываний, но с региональными различиями. Индекс туристической активности Sparkassen показывает, что туристы чаще посещают Бранденбург весной. Кроме того, осенние месяцы сентября и октября все еще полны перспектив. Кроме того, экологические и климатические соображения играют важную роль для туристов, как показывает опрос Ostdeutscher Sparkassenverband.

Необходимость улучшения экологии

По данным Индекса туристической активности, туристические предприятия в Бранденбурге должны улучшить свои усилия по сохранению окружающей среды и климата. Почти половина предприятий (54,3%) еще находятся на начальной стадии экологической устойчивости, что свидетельствует о необходимости улучшения. Одновременно 56% немцев считают устойчивость важным атрибутом туризма. Экологическая устойчивость включает в себя практики, такие как сохранение ресурсов, минимизация использования одноразового пластика и использование экологически чистых методов транспортировки.

Региональные различия в краткосрочных пребываниях

Число краткосрочных пребываний в первой половине 2024 года увеличилось на 1,9% до 6,45 миллионов по сравнению с первой половиной 2023 года. Это немного ниже, чем рост спроса в Восточной Германии (2,2%) и Германии в целом (2,1%). К этому благоприятному результату contribuировали южные регионы Бранденбурга.

В отличие от первой половины 2023 года, в регионе Даме-Зеен (+14,1%), Эльбе-Эльстер-Ланд (+11,4%), Лаузитцер Зеенланд (+9%) и Потсдаме (+7%) наблюдался значительный рост краткосрочных пребываний. Однако в регионах Одер-Шпре (-0,4%) и Фляминг (-0,9%) наблюдалось значительное снижение. По данным Индекса туристической активности, в первой половине 2024 года в Барнимском Ланде было на 21,3% меньше краткосрочных пребываний по сравнению с первой половиной 2023 года.

Медленное восстановление индустрии развлечений

Индустрия развлечений, в том числе культурные и рекреационные объекты, медленно восстанавливается. За первые шесть месяцев этого года количество посетителей увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. Однако по сравнению с годом до пандемии, 2019 годом, все еще на 9% меньше посетителей, как сообщает Ostdeutscher Sparkassenverband.

Туристы, заботящиеся об окружающей среде, высоко ценят предприятия в Бранденбурге, которые придают приоритет экологической устойчивости, как показывает опрос Ostdeutscher Sparkassenverband. Чтобы привлечь и удержать этих экологически сознательных туристов, сектор туризма должен усилить свои усилия по сохранению окружающей среды и климата, учитывая, что более половины немецких туристов ценят устойчивость в своих поездках.

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