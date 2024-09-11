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В сфере политики, известный квотербек "Канзас Сити Чифз" Патрик Моомс решил отказаться от поддержки президента Трампа и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

Патрик Махоумс, основной квотербек Канзас-Сити Чифс, воздерживается от поддержки Дональда Трампа, бывшего президента США и кандидата в президенты от республиканцев, или вице-президента Камалы Харрис.

 and  Anne Legman
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В сфере политики, известный квотербек "Канзас Сити Чифз" Патрик Моомс решил отказаться от поддержки президента Трампа и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

В воскресенье после матча US Open в компании своей супруги Брианны, товарища по команде Трэвиса Келси и артистки Тейлор Свифт, которая поддерживала Харриса на президентских выборах в социальных сетях в ночь на вторник, Махоумса спросили о связях бывшего президента с трехкратным чемпионом Суперкубка и его женой.

"Я не хочу, чтобы мой дом и моя трибуна служили рекламой кандидата или чего-либо, независимо от позиции", - заявил двукратный MVP лиги на своем регулярном брифинге для СМИ в среду.

"Я считаю, что моя роль - побуждать людей регистрироваться на голосование. Это побуждать людей проводить собственное расследование и затем принимать лучшее решение для себя и своей семьи".

"Каждый раз, когда я выступаю на этой сцене и меня спрашивают об этом, я буду ссылаться на это, потому что я считаю, что это делает Америку такой великой", - сказал Махоумс.

В среду Трамп появился на Fox News и его спросили об поддержке Свифт Харрис.

"На самом деле, я предпочитаю миссис Махоумс, если честно. Она большая сторонница Трампа. Я не был поклонником Тейлор Свифт", - сказал Трамп.

Махоумса спросили, думал ли он о Трампе, особенно о его упоминании жены.

"Нет. Я считаю, что в конце концов это зависит от меня и моей семьи и как мы общаемся с другими людьми", - ответил Махоумс.

"Я считаю, что Брианна делает много в сообществе. Я делаю много в сообществе, чтобы помочь поднять людей и предоставить другим возможность использовать свой голос".

"В политической обстановке люди будут использовать это и то, но я не могу позволить этому повлиять на то, как я веду свою жизнь каждый день и живу своей жизнью - и стремлюсь жить в лучшем виде".

Махоумса неоднократно спрашивали о том, что его имя упоминается в политической сфере в год выборов.

"Я вырос с людьми из разных аспектов жизни и из разных фонов. Я считаю, что лучшая часть футбольной раздевалки и, в сущности, как я вырос в раздевалках бейсбола, это то, что люди могут объединиться и достичь чего-то и достичь общей цели".

"Я считаю, что если мы сможем сделать это как нация, я считаю, что мы сможем добиться лучшего от каждого. Я считаю, что это то, что я делаю каждый день. Когда я общаюсь с кем-либо, я не думаю о политических взглядах или чем-то подобном. Я думаю о людях и о том, как они общаются с другими людьми, и я был с замечательными людьми в это воскресенье".

Махоумс и Чифс сыграют против Цинциннати Бенгалс дома в воскресенье.

Махоумс известен своей общественной деятельностью, используя свою платформу для поощрения людей к голосованию и предоставления возможности другим использовать свой голос. (подразумевается "спорт" в "футбольной раздевалке")

Несмотря на свою футбольную славу, Махоумс сохраняет фокус на поощрении включения и единства в своей личной жизни, игнорируя политические взгляды и вместо этого ценя людей и их отношения. (подразумевается "спорт" в "футбольной славе")

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