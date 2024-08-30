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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

В сфере автомобильного производства немецкие поставщики автомобилей сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Китая.

 and  Melissa Williams
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В соответствии с PWC, немецкие предприятия недодают инвестиций в инновации, что приводит к Reduced...
В соответствии с PWC, немецкие предприятия недодают инвестиций в инновации, что приводит к Reduced capabilities to innovate.

В сфере автомобильного производства немецкие поставщики автомобилей сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Китая.

Согласно анализу, проведенному PwC, немецкие поставщики автомобильной промышленности теряют свою долю на рынке в пользу китайских конкурентов. Несмотря на увеличение инвестиций в исследования и разработки, значимые инновации теперь чаще происходят в Азии, а не в Германии. Анализируя ключевые показатели 84 значительных поставщиков, получающих более половины своей выручки от автомобильной промышленности, PwC обнаружил, что глобальная доля немецких поставщиков снизилась с 27% до 25% с 2020 года, в то время как доля китайских поставщиков почти удвоилась до почти 10%.

Рост спроса на аккумуляторы и тяжелые китайские инвестиционные субсидии являются факторами, способствующими этому сдвигу. Китайские поставщики даже делают существенные инвестиции, несмотря на неопределенные перспективы продаж, как указано в исследовании. За последние шесть лет они удвоили свои инвестиции, что привело к значительному преимуществу в росте выручки, хотя и за счет более низкой эффективности капитала. Эксперты считают, что конкуренция для немецких поставщиков автомобильной промышленности усиливается.

Отсутствие аппетита к риску, отсутствие инноваций

Примененные технологические достижения, новые конкуренты и волатильные политические решения сделали прогнозирование будущего отрасли сложным. Автор исследования Хеннинг Реннерт заметил: "Автомобильная промышленность с ее обширной сетью поставщиков была опорой немецкой экономики в течение десятилетий. В настоящее время эта уравновешенная система показывает признаки нестабильности".

Несмотря на увеличение расходов на исследования и разработки, немецкие поставщики испытывают трудности с поддержанием темпов инноваций. Вместо того чтобы делать существенные инвестиции в стремлении к технологическому лидерству, они склонны играть в безопасности, как считают стратегические консультанты PwC. Ограниченный доступ к капиталу усиливает давление, особенно на более мелкие компании, которые сталкиваются с надвигающимся рефинансированием в течение нескольких месяцев.

Комиссия, вероятно, имея в виду регулирующие органы или организации, в настоящее время изучает конкурентную среду автомобильной промышленности в свете меняющейся динамики рынка. Из-за отсутствия аппетита к риску и инноваций среди немецких поставщиков Комиссия обеспокоена их способностью сохранить свою позицию против быстро развивающихся китайских конкурентов.

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