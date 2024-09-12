В сделке на $2 млрд, General Mills отказывается от североамериканского бизнеса с йогуртами, чтобы сосредоточиться на более надежных брендах.

Согласно апрельскому отчету Reuters, General Mills рассматривала возможность продажи своего бизнеса по производству йогурта в США, в том числе брендов Yoplait и Liberté, с помощью инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Компании в отрасли упакованных продуктов питания избавляются от убыточных подразделений, чтобы сократить расходы и укрепить свои основные бренды, поскольку потребители ищут более дешевые варианты.

Генеральный директор Джефф Харминг заявил, что продажа позволит компании сосредоточиться на своих высокомаржинальных ключевых брендах.

Yoplait сталкивается с серьезной конкуренцией в США, в основном от частной марки йогурта Chobani и бренда Danone Dannon.

Бизнес по производству йогурта в Северной Америке принес approximately $1.5 миллиарда в чистые продажи General Mills за финансовый 2024 год.

General Mills ожидает закрытия сделок в 2025 году, после чего ее скорректированная прибыль на акцию снизится примерно на 3%.

Ранее в тот же день, Bloomberg News сообщил, что General Mills вела переговоры о продаже своих операций по производству йогурта в Северной Америке компаниям Groupe Lactalis и Sodiaal.

Yoplait был основан группой французских молочных farmers в 1964 году и сотрудничал с General Mills в 1977 году через франшизное соглашение, предоставив производителю Bisquick эксклюзивные права на маркетинг бренда в США. В 2011 году General Mills приобрела 51% доли в Yoplait стоимостью $1.2 миллиарда у частного инвестиционного фонда PAI Partners и французского молочного кооператива Sodiaal, который сохранил остальную долю. В 2021 году General Mills продала свои европейские операции по производству Yoplait Sodiaal.

Решение продать бизнес по производству йогурта в США может быть частью общей тенденции среди компаний, производящих упакованные продукты питания, которые сосредотачиваются на своих прибыльных основных брендах. С серьезной конкуренцией от брендов, таких как Chobani и Dannon, продажа может помочь General Mills улучшить свою финансовую эффективность и конкурентное положение.

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