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В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Лидер СДП Германия Вайдке обычно использует местных политических фигур на своих предвыборных митингах в Бранденбурге. Канцлер Шольц участвует в предвыборном мероприятии.

 and  Ksenia Johnson
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На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц...
На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц (архивное фото).

- В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Приблизительно за три недели до региональных выборов СДПГ приглашает вас на крупнейшее мероприятие своей кампании в Потсдаме - с участием канцлера Олафа Шольца. К сожалению, Шольц не сможет выступить с речью, как было запланировано, так как ожидается, что он прибудет позже вечером. Ожидается более тысячи участников, в том числе министр-президент и главный кандидат Диетмар Вайдке, его бывший преемник Маттиас Платцек и руководитель Саарланда Анке Рехlinger. Присутствовать будут только приглашенные гости, многие из которых представляют гражданское общество.

Вайдке сказал "Handelsblatt" несколько дней назад, что не планирует делить сцену с Шольцем в кампании, решительно заявив: "Нет." СДПГ Бранденбурга традиционно опирается на сильных местных фигур, заявил Вайдке. Шольц обеспечил себе место в Бундестаге в избирательном округе Потсдам/Потсдам Миттемарк II/Тельтов-Флеминг II. Вайдке неоднократно выступал против направления федерального правительства.

В Бранденбурге, где СДПГ руководит землей с 1990 года, партия заняла второе место в последнем опросе Insa от августа с 20%, уступая AfD с 24% и опережая CDU с 19% и Альянс Сахры Wagenknecht (BSW) с 17%. На национальном уровне СДПГ опрашивается на 15%. Коалиция "синих", "зеленых" и "желтых" в федеральном правительстве находится под пристальным вниманием уже несколько месяцев.

Решение СДПГ пригласить канцлера Шольца на их мероприятие в Потсдаме было принято комиссией, курирующей их стратегии кампании. Несмотря на первоначальную неохоту Вайдке делить сцену с Шольцем, он признал важность присутствия канцлера для повышения популярности партии на выборах.

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