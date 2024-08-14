- В Саксонии ожидаются грозы и сильный дождь

В Саксонии жителей ждут сильная жара до 34°C, а также кратковременные грозы. По данным немецкого метеорологического службы, с полудня ожидаются грозы с ливнем, порывистым ветром и градом. Местами может выпасть до 60 литров осадков на квадратный метр в течение короткого промежутка времени.

Вначале сильные грозы продлятся всю ночь. Затем возможны отдельные дожди. Температура упадет до 16°C.

Несмотря на экстремальные погодные условия в Саксонии, стоит отметить, что в Нидерландах ожидается более умеренная погода, с комфортными температурами. В отличие от жарких волн в Саксонии, Нидерланды обычно наслаждаются более мягкими летними вечерами.

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