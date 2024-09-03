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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

В Саксонии обнаружены дополнительные манипулированные подсчеты голосов

Процесс выборов в Саксонии омрачается определёнными обвинениями в мошенничестве, что может привести к дальнейшему эскалации.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
В Дрездене, как сообщают полицейские, во время региональных выборов якобы были подлоги в документах...
В Дрездене, как сообщают полицейские, во время региональных выборов якобы были подлоги в документах регистрации избирателей.

- В Саксонии обнаружены дополнительные манипулированные подсчеты голосов

В результате обвинений в подделке бюллетеней в Дрездене появились новые потенциальные случаи фальсификации выборов в Саксонии. По данным властей, на данный момент есть 130 поддельных бюллетеней, в том числе 14 из двух избирательных округов в районе Ройденберг, расположенном в юго-западной части района Баутцен в Саксонии. Кроме того, в различных районах Дрездена было выявлено еще 17 поддельных бюллетеней. Источники утверждают, что неизвестные лица скрыли существующие отметки и вместо этого отметили правую маргинальную партию "Фрайе Саксен". Расследование ведет Государственное управление уголовной полиции.

Ранее в тот же день полиция объявила о расследовании подозрений в подделке голосов. Около 100 бюллетеней в двух дрезденских районах были обнаружены поддельными. Управление государственной безопасности взяло расследование под свой контроль и, как сообщается, сохранило два поддельных бюллетеня. Об этом ранее сообщала "Саксонская газета".

Партия "Фрайе Саксен" считается экстремистской правой организацией Управлением по защите конституции.

В свете продолжающегося расследования Управление государственной безопасности передало дело о поддельных бюллетенях в Государственное управление уголовной полиции для дальнейшего изучения. Этот инцидент фальсификации выборов, связанный с правой маргинальной партией "Фрайе Саксен", может перерасти в крупное уголовное дело.

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