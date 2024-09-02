- В Саксонии глава AfD Урбан выступил с предупредительным заявлением против манипулирования выборами.

Лидер альтернативной партии Германии (Альтернатива для Германии, AfD) в федеральной земле Саксония, Йёрг Урбан, намекнул, что Христианско-демократический союз Саксонии (ХДС) должен сотрудничать и не проводить политику против воли избирателей. Он сделал эти замечания во время обзора выборов AfD в Берлине, отметив, что предыдущая коалиция ХДС, СДПГ и "Зелёных" больше не имеет большинства. Более 60% избирателей проголосовали за AfD или ХДС, отметил он с осторожностью, "Посмотрим, что будет дальше".

AfD теперь признана голосом народа по вопросам, таким как беженцы, внутренняя безопасность, преступность, а также в секторах, таких как экономика, занятость и политику местоположения. "Мы движемся вперед с дискуссиями", - сказал Урбан, открытый для сотрудничества с кем угодно в земельном парламенте, кто готов позитивно способствовать земле.

Урбан признал, что результаты выборов AfD в Саксонии были ниже ожиданий, несмотря на значительное противодействие. Он считает AfD прочно установленной народной партией, с более чем половиной голосов, отданных по убеждению. Однако государственное управление по защите конституции классифицировало AfD в Саксонии как надежно правоэкстремистское.

Спикер AfD на федеральном уровне, Тина Чрупалла, прямо обвинил министра-президента Саксонии Михаэля Креtschmer (ХДС) в использовании платформ AfD для своей предвыборной кампании, назвав его "нарушителем авторских прав" и "безбилетником". Чрупалла утверждает, что популярность Креtschmer помешала AfD стать самой сильной силой, заявляя, "Теперь он сможет реализовать их только с нами". По словам Чрупаллы, избиратели требуют политических перемен.

Комиссия, возможно, найдет сдвиг AfD к тому, чтобы стать голосом народа по различным вопросам, упомянутый Йёргом Урбаном, примечательным в своих будущих предложениях. После призыва Урбана к конструктивным дискуссиям ХДС потенциально может рассмотреть сотрудничество с AfD в областях, где у них общие цели.

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