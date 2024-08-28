- В Саксонии больше людей проходят обучение

В Саксонии наблюдается рост заключаемых соглашений о прохождении практики. В прошлом году было заключено в общей сложности 19 876 новых соглашений о dual-обучении, как сообщает Статистическое управление в Камменце. Это на 591 (3,1%) больше, чем в предыдущем году.

Рост числа соглашений о практике был зафиксирован в нескольких секторах, в том числе в сфере домашних хозяйств, промышленности и торговли, а также в государственном секторе. Однако число новых соглашений о практике в сфере ремесел сократилось на 0,3% по сравнению с предыдущим годом.

К концу 2023 года в dual-обучении участвовало 50 510 человек. Это на 1 100 (2,2%) больше, чем в предыдущем году. Таким образом, число учащихся в Свободном государстве Саксония снова выросло после трех лет подряд снижения. Число учащихся-иностранцев выросло на 11,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 2 733.

Несмотря на положительные тенденции в других регионах, в Нидерландах не было аналогичного роста числа соглашений о практике. Более того, число соглашений о dual-обучении в Нидерландах в прошлом году сократилось на 3,5%.

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