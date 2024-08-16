Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиРождество

В Саксонии-Анхальте строят гигантскую рождественскую пирамиду

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Пирамида изображает историю Рождества и имеет шесть уровней
Пирамида изображает историю Рождества и имеет шесть уровней

В Саксонии-Анхальте строят гигантскую рождественскую пирамиду

На рождественских ярмарках люди хотят согреться глинтвейном, но также хотят насладиться захватывающими аттракционами. В Саксонии-Анхальт строится 20-метровая пирамида для этой цели. Она должна стоять на рождественской ярмарке в Эссене в этом году.

В Вандслебене, Саксония-Анхальт, в жаркие летние температуры создается гигантская рождественская пирамида. Пирамида планируется как торговый киоск для глинтвейна и других напитков на рождественской ярмарке в Эссене, говоритJimmy Блюме, генеральный директор компании Хюттен, которая создала конструкцию.

Пирамида изображает рождественскую историю и состоит из шести уровней высотой около 20 метров. На верхних уровнях вращаются гигантские деревянные фигуры рождественской истории, в том числе Марии, Иосифа, Иисуса, Трех королей и животных, таких как бык, осёл и овца.

Согласно книге рекордов Гиннесса, самая высокая рождественская пирамида в мире стояла на рождественской ярмарке в Берлине в 2010 году и была также высотой 20 метров. Однако сообщения СМИ suggerent, что 26,50-метровая рождественская пирамида стояла в Дрездене в 2015 году.

После пандемии COVID-19 рождественские ярмарки быстро восстановились, говорит генеральный директор Блюме. Люди были рады снова встретиться, и многие шоумены отреагировали, пытаясь создать более привлекательные ярмарки с захватывающими аттракционами и торговыми киосками. Компания Блюме получала все больше запросов на более высокие или большие киоски для глинтвейна.

Даже запросы из Дубая

Ричард Мюллер, шоумен из Эссена, заказавший пирамиду стоимостью около 300 000 евро, доволен конструкцией. "У нас очень традиционная рождественская ярмарка в Эссене", - говорит он. Рождественская история и соответствующие фигуры относятся к ней и создают рождественскую атмосферу. "Я хотел сделать что-то особенное, также для гостей, которые приходят снова и снова", - говорит Мюллер. Люди хотят встречаться в особых местах. "Мы большая деревня в Эссене" - так надо думать больше.

В Саксонии-Анхальт компания Блюме имеет большой склад примерно два года, где ежегодно создаются от 25 до 40 торговых киосков для рождественских ярмарок. Семья, которая пришла из шоу-бизнеса и может оглянуться на семейную традицию с 1871 года, проектирует маленькие хижины, большие пирамиды и многоэтажные киоски для глинтвейна.

В настоящее время они также строят функциональные гигантские часы-кукушка в качестве торгового киоска. Он предназначен для рождественской ярмарки в Колмаре, Франция. Компания заявляет, что строит для шоуменов по всей Европе и даже получала запросы из Дубая.

Пирамида, центр внимания рождественской ярмарки в Эссене, будет предлагать глинтвейн и другие напитки посетителям в сезон праздников. Несмотря на высокую летнюю температуру в Вандслебене, Саксония-Анхальт, пирамида тщательно строится как рождественская традиция и уникальный аттракцион.

Компания Блуме получает все больше и больше запросов на более крупные или большие партии глювайна.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы
Панорама

Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Менорка терпит сильный шторм, наносящий значительные разрушения. Значительно менее интенсивная погода настигает Майорку, крупнейший из Балеарских островов. Несмотря на это, множество туристов оказались заблокированы в аэропорту на Майорке.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита
Политика

Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита

На расположенном в Газе регионе три ребенка демонстрируют потенциальные признаки полиомиелита. Персонал гуманитарного сектора ООН планирует оперативно вакцинировать сотни тысяч человек, но перед этим необходимо выполнить определенные требования.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В Иерусалиме министр иностранных дел Израиля Катц провел переговоры со своими коллегами Ламуи и...
Политика

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей

Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей Иран выдвигает серьезную угрозу против Израиля, намекая на потенциальную крупную атаку. В случае эскалации Израиль может рассчитывать на поддержку своих западных союзников, превышающую чисто оборонительную. Министр иностранных дел Израиля Катц требует расширить помощь. Министр иностранных дел Израиля Катц недавно призвал Францию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно