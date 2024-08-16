В Саксонии-Анхальте строят гигантскую рождественскую пирамиду

На рождественских ярмарках люди хотят согреться глинтвейном, но также хотят насладиться захватывающими аттракционами. В Саксонии-Анхальт строится 20-метровая пирамида для этой цели. Она должна стоять на рождественской ярмарке в Эссене в этом году.

В Вандслебене, Саксония-Анхальт, в жаркие летние температуры создается гигантская рождественская пирамида. Пирамида планируется как торговый киоск для глинтвейна и других напитков на рождественской ярмарке в Эссене, говоритJimmy Блюме, генеральный директор компании Хюттен, которая создала конструкцию.

Пирамида изображает рождественскую историю и состоит из шести уровней высотой около 20 метров. На верхних уровнях вращаются гигантские деревянные фигуры рождественской истории, в том числе Марии, Иосифа, Иисуса, Трех королей и животных, таких как бык, осёл и овца.

Согласно книге рекордов Гиннесса, самая высокая рождественская пирамида в мире стояла на рождественской ярмарке в Берлине в 2010 году и была также высотой 20 метров. Однако сообщения СМИ suggerent, что 26,50-метровая рождественская пирамида стояла в Дрездене в 2015 году.

После пандемии COVID-19 рождественские ярмарки быстро восстановились, говорит генеральный директор Блюме. Люди были рады снова встретиться, и многие шоумены отреагировали, пытаясь создать более привлекательные ярмарки с захватывающими аттракционами и торговыми киосками. Компания Блюме получала все больше запросов на более высокие или большие киоски для глинтвейна.

Даже запросы из Дубая

Ричард Мюллер, шоумен из Эссена, заказавший пирамиду стоимостью около 300 000 евро, доволен конструкцией. "У нас очень традиционная рождественская ярмарка в Эссене", - говорит он. Рождественская история и соответствующие фигуры относятся к ней и создают рождественскую атмосферу. "Я хотел сделать что-то особенное, также для гостей, которые приходят снова и снова", - говорит Мюллер. Люди хотят встречаться в особых местах. "Мы большая деревня в Эссене" - так надо думать больше.

В Саксонии-Анхальт компания Блюме имеет большой склад примерно два года, где ежегодно создаются от 25 до 40 торговых киосков для рождественских ярмарок. Семья, которая пришла из шоу-бизнеса и может оглянуться на семейную традицию с 1871 года, проектирует маленькие хижины, большие пирамиды и многоэтажные киоски для глинтвейна.

В настоящее время они также строят функциональные гигантские часы-кукушка в качестве торгового киоска. Он предназначен для рождественской ярмарки в Колмаре, Франция. Компания заявляет, что строит для шоуменов по всей Европе и даже получала запросы из Дубая.

Пирамида, центр внимания рождественской ярмарки в Эссене, будет предлагать глинтвейн и другие напитки посетителям в сезон праздников. Несмотря на высокую летнюю температуру в Вандслебене, Саксония-Анхальт, пирамида тщательно строится как рождественская традиция и уникальный аттракцион.

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