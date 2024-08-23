- В Саксонии-Анхальте стоимость покупки рождественской елки остается неизменной.

Около четырех месяцев до Рождества продавцы елок в Саксонии-Анхальт ожидают стабильные цены. По словам Харди Буше, поставщика елок, работающего в районах Гарц и Алтмарк, "Цены на елки в этом году, скорее всего, будут примерно такими же, как и в прошлом году". Его компания, Harzer Tanne, гордится званием крупнейшего производителя елок в Саксонии-Анхальт и ежегодно продает тысячи деревьев.

Государственная лесная служба разделяет это мнение. "Цены на елки в государственной лесной службе остаются стабильными, колеблясь в районе 10-15 евро за погонный метр", - отметил представитель. Общее состояние елок улучшилось благодаря дождливым месяцам, что наблюдается и в других лесных деревьях. Однако недавние жаркие волны могут представлять угрозу для деревьев.

Бернд Йенрих, производитель елок из региона Борде, обещает своим клиентам, что цены останутся прежними. С учетом значительных затрат времени он выбрал фиксированную цену. "Каждая елка стоит 25 евро", - подтверждает Йенрих. Клиенты посещают трехгектарное плантацию, выбирают елку и сами ее срезают. Ежегодно он продает сотни деревьев.

Что касается других поставщиков елок, таких как Christbaumland Pülzig или производителя в районе Салацаль, то на данном этапе сделать прогноз по ценам еще рано.

Другие поставщики елок, такие как Christbaumland Pülzig и те, кто работает в районе Салацаль, пока не могут предоставить конкретные прогнозы по ценам из-за продолжающейся оценки роста деревьев и рыночных условий. Несмотря на задержку, эти поставщики стремятся предоставить высококачественные елки к предстоящему праздничному сезону.

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