Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСаарская область

В Саарской области принято законодательство, устанавливающее определенные зоны как зоны запрета на хранение огнестрельного оружия.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- В Саарской области принято законодательство, устанавливающее определенные зоны как зоны запрета на хранение огнестрельного оружия.

Саарбрюккен (дп/лрс) - В Саарланде в ближайшее время планируется ввести запрет на ношение оружия и ножей в определенных зонах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел в Saarbrücken. Ожидается, что "Положение об осуществлении закона об оружии" вступит в силу после слушаний, запланированных на октябрь 2024 года.

"Жуткий инцидент в Золингене подчеркнул серьезную опасность, которую представляет человек с ножом", - сказал министр внутренних дел Рейнхольд Йост (СДПГ). Этот вид оружия "компактный, переносимый и легко спрятать", что увеличивает его потенциальную опасность.

Чтобы ограничить риск подобных инцидентов, в ближайшее время будет запрещено носить оружие и ножи в определенных зонах. "Это позволит правоохранительным органам и полиции проводить целенаправленные обыски в рамках мер по снижению риска и своевременно изымать потенциальное оружие", - отметил Йост.

Безопасность полицейских также важна. Они проходят обучение и дальнейшее образование по обращению с ножами и их экипировка регулярно обновляется: три года назад оперативные подразделения получили новые защитные жилеты, а в этом году были представлены так называемые "резаностойчивые" шарфы.

На городском фестивале в Золингене 23 августа три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения. Четверо из них получили тяжелые ранения. Федеральная прокуратура расследует подозреваемого по обвинению в убийстве и принадлежности к известной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В свете трагического ножевого нападения в Золингене, которое привело к гибели и ранениям людей, министерство внутренних дел в Саарланде планирует объявить определенные зоны свободными от оружия и ножей. Эта мера, направленная на снижение риска и обеспечение безопасности, была активно поддержана министром внутренних дел Рейнхольдом Йостом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дитер Кюгельманн, как уполномоченный по правам государства, испытывает настоящее восхищение и...
Федеральные земли Германии

Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Кждый год, государственный комиссар в Рейнланд-Пфальце обрабатывает множество жалоб на защиту данных. В настоящее время ИИ не вносит значительного вклада в эту область, но это может измениться в будущем.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Хартманн остается лидером христианско-демократической фракции в Саксонском ландтаге
Федеральные земли Германии

Хартманн вновь занимает лидерство в группе ХДС.

Саксонский союз придает приоритет стабильности кадров. Даже на высшем уровне законодательной группы состояния нет перемен в персонале.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Посетитель из Нижней Саксонии трагически погибает на Узедоме.
Федеральные земли Германии

Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом. 58-летний турист из Нижней Саксонии был найден без сознания в море возле Геренсдорфа на острове Узедом в один из послеполуденных дней вторника. Как сообщает полиция, никаких признаков подозрительной активности не было замечено. Спасатели и очевидцы оперативно извлекли мужчину из воды и

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Уменьшение числа детей в тюрингских детских садах
Федеральные земли Германии

Уменьшение числа детей в тюрингских детских садах

В Тюрингии наблюдается снижение числа детей, посещающих детские сады. Одновременно сокращается трудовой коллектив в Китас, но фиксируется рост числа мужчин-воспитателей.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Китай стремится принести радость Африке, увеличив объем солнечной энергии
Экономика

Китай стремится принести радость Африке, увеличив объем солнечной энергии

Китай производит существенные инвестиции в Африку, тенденцию, которую он стремится soutenu. Согласно намерениям Си Цзиньпина, проекты, ориентированные на экологические технологии, должны занимать более значительное место в деловых отношениях Китай-Африка.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
По данным IfW, ожидается снижение общего финансового производства в 2024 году.
Экономика

По данным IfW, ожидается снижение общего финансового производства в 2024 году.

Исследовательский институт изначально прогнозировал расширение на 0,2% в июне. Однако недавние оценки указывают на потенциальное сокращение экономики, обусловленное введенной экономической политикой

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Уменьшение официально рассчитанного уровня роста цены обосновано?
Экономика

Уменьшение официально рассчитанного уровня роста цены обосновано?

- Уменьшение официально рассчитанного уровня роста цены обосновано? Сейчас литр бензина в Германии стоит примерно 1,70 евро, что на 20 центов дешевле, чем весной. Это также самое низкое значение за последние полтора года. Аналогично, дизельное топливо и мазут также стали дешевле, что привело к снижению общего уровня инфляции. По

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Заслужила в личной гонке на время на дорожке золото, после бронзовой победы в личной гонке на...
Спорт

Хаусбергер выражает радость от золотой медали

В гонке Маайке Хальсбегер приносит нежданную победу.<SPECIAL_802>Циклисты Германии празднуют с серебром и бронзой. СтаSoloo://on замечание, золотая лихорадка не оправдывается.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно