- В Саарской области принято законодательство, устанавливающее определенные зоны как зоны запрета на хранение огнестрельного оружия.

Саарбрюккен (дп/лрс) - В Саарланде в ближайшее время планируется ввести запрет на ношение оружия и ножей в определенных зонах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел в Saarbrücken. Ожидается, что "Положение об осуществлении закона об оружии" вступит в силу после слушаний, запланированных на октябрь 2024 года.

"Жуткий инцидент в Золингене подчеркнул серьезную опасность, которую представляет человек с ножом", - сказал министр внутренних дел Рейнхольд Йост (СДПГ). Этот вид оружия "компактный, переносимый и легко спрятать", что увеличивает его потенциальную опасность.

Чтобы ограничить риск подобных инцидентов, в ближайшее время будет запрещено носить оружие и ножи в определенных зонах. "Это позволит правоохранительным органам и полиции проводить целенаправленные обыски в рамках мер по снижению риска и своевременно изымать потенциальное оружие", - отметил Йост.

Безопасность полицейских также важна. Они проходят обучение и дальнейшее образование по обращению с ножами и их экипировка регулярно обновляется: три года назад оперативные подразделения получили новые защитные жилеты, а в этом году были представлены так называемые "резаностойчивые" шарфы.

На городском фестивале в Золингене 23 августа три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения. Четверо из них получили тяжелые ранения. Федеральная прокуратура расследует подозреваемого по обвинению в убийстве и принадлежности к известной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В свете трагического ножевого нападения в Золингене, которое привело к гибели и ранениям людей, министерство внутренних дел в Саарланде планирует объявить определенные зоны свободными от оружия и ножей. Эта мера, направленная на снижение риска и обеспечение безопасности, была активно поддержана министром внутренних дел Рейнхольдом Йостом.

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