В Румынии шесть человек погибли в результате инцидентов с водой в Карпатах

14:29 Сильные дожди и наводнение в Румынии: как минимум шесть жертв

Сильные дожди и сильное наводнение привели к гибели как минимум шести человек в регионе Карпаты в Румынии. Наиболее пострадавшими оказались районы Галац, Васлуй и Яссы на востоке. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 фермерских домов были затоплены. Большинство жертв - пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Высший уровень предупреждения о наводнении действует до полудня. Несколько отрезанных деревень серьезно пострадали, заставив жителей искать убежище на крышах, чтобы не быть унесенными потоком. Пожарные в большом количестве мобилизованы для решения проблемы.

11:59 Наводнение в Саксонии: уровень реки Эльбы критический

Уровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. По данным центра управления наводнениями штата, утром понедельника уровень в Дрездене составляет 5,62 метра. В воскресенье вечером было объявлено второе предупреждение о наводнении, и ожидается, что третий уровень, с порогом в шесть метров, будет достигнут ранним утром вторника. Река Эльба в Дрездене может продолжать подниматься до среды вечером и потенциально достичь своего пика. В Шёна, на чешской границе, действует третий уровень предупреждения о наводнении, с уровнем реки Эльбы 6,13 метра. В то же время, уровень реки Нейсе в Гёрлице, вероятно, будет снижаться. Наивысшая точка наводнения называется гребнем.

11:33 Австрия: еще две жертвы наводнения

По данным австрийских властей, две дополнительные жизни унесены наводнением. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина умерли в своих домах в общинах в Нижней Австрии. Оба мужчины погибли в результате затопления своих домов. Ранее в тот же день погиб пожарный, пытавшийся откачать воду из подвала. Из-за проливных дождей в восточной Австрии приняты экстренные меры. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги стали непроходимыми из-за наводнения.

11:01 Объявлено предупреждение о наводнении в Вроцлаве

После сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии находится в режиме повышенной готовности к приближающемуся наводнению. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на реке Одер. Меры включают постоянный мониторинг дамб, контроль и защиту каналов и закрытие переправ через дамбы, как заявил Сутык в видео в Facebook. Водная волна должна достичь Вроцлава во вторник. Ранее прогнозировалось, что город не столкнется с серьезным наводнением, но эти оценки были скорректированы. Хотя наводнение, вероятно, не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что нынешняя инфраструктура значительно лучше, с новыми дамбами, водохранилищами и полями. Он надеется, что вода не преодолеет защитные сооружения города.

10:35 Губернатор о ситуации с наводнением: "Она остается критической"

Несмотря на временное прекращение дождя ночью, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается крайне нестабильной. "Это еще не конец, это все еще критическая, драматическая ситуация", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. В понедельник в некоторых регионах ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр. Теперь главная проблема - плотины. "Существует высокий риск прорыва плотин", - сообщают официальные лица. Большая часть общественной жизни парализована. Более 200 дорог в Нижней Австрии закрыты, эвакуировано более 1800 зданий, многие студенты и дети в детских садах остаются дома, подтверждает Микль-Леитнер. Примерно 3500 домохозяйств в настоящее время без электричества. Оценка масштабов ущерба в настоящее время невозможна. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнения", - говорит губернатор. В Нижней Австрии в некоторых регионах за последние дни выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычной месячной нормы.

10:10 Уровень реки Эльбы растет в Саксонии

Уровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. По данным центра управления наводнениями штата, утром уровень в Дрездене составляет 5,54 метра. Ожидается, что он превысит отметку в шесть метров позже в течение дня, что приведет к объявлению второго по высоте этапа тревоги, три. На этом уровне возможно затопление застроенных территорий. Уровень в Шёнау на Эльбе возле чешской границы уже достиг этого этапа, составив 6,09 метра. Река Нейсе возле Гёрлица на границе с Польшей также находится на этапе тревоги три, составив 5,56 метра, всего в нескольких сантиметрах от самого высокого этапа, четыре. Из-за безопасности закрыт участок федеральной дороги B99 в Гёрлице, сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Чехия: Жертва наводнения - человек утонул в переполненной KrasovkeВ Чехии зафиксирована первая жертва наводнения. Также сообщается о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в крошечной реке Krasovka в районе Брuntál в восточной части Моравии-Силезии, как заявил президент полиции Мартин Вондрашек в радиоэфире. Среди пропавших - трое, которые были унесены автомобилем недалеко от Йесеника в горах Хрубый Йесеник. К сожалению, автомобиль все еще не найден. Остальные были унесены различными водными путями, такими как река Отва. Также пропал без вести мужчина из дома престарелых, расположенного на границе Польши и Чехии. Премьер-министр Чехии Петр Фiala классифицирует это как "столетие наводнение" - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие в том же месте. Ранее другие страны ЕС также пострадали от наводнений (см. сообщение 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шестеро вRomania.

09:17 Гёрлиц: Женщина попала в беду на реке НейсеЖенщина, проверявшая уровень воды реки Нейсе в Гёрлице, потеряла равновесие у края парка отель Меркур и упала в реку. Согласно предварительным полицейским отчетам, она была унесена примерно на 700 метров, прежде чем ей удалось выбраться возле плотины Вьеррадмуhle. Сейчас она находится в больнице с диагнозом переохлаждение.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере на востоке ГерманииТехническая помощь (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы планируем направить большие силы на Эльбу и Одер по мере необходимости", - заявил руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс подчеркнул, что жителям пострадавших районов следует запастись необходимыми припасами. Восс отметил, что Германии пока повезло, но реки Эльба, Нейсе и Одер ожидаются наводнениями на этой неделе. В выходные THW направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушившийся мост Карола в Дрездене. Восс предупреждает, что это четвертое крупное наводнение в Германии, и подготовка и инвестиции в оборудование являются решающими. "В конечном итоге, это расходы на приспособление к климату", - заключает Восс.

08:43 Польша: Кабинет министров обсуждает состояние бедствияСильные наводнения в юго-западных районах Польши побудили премьер-министра Дональда Туска созвать экстренное заседание кабинета министров в понедельник утром. Он подготовил декрет о введении режима бедствия, который кабинет должен утвердить. Сильные дожди в юго-западной Польше, близ границы с Чехией, привели к наводнению реки Глатцер-Нейсе, приток Одера. В течение ночи город Ныса в регионе Ополе был серьезно затоплен, вода из реки проникла в отделение неотложной помощи местной больницы, как сообщает новостное агентство PAP. В общей сложности 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария: Ожидаются дальнейшие дожди и рост уровней водыФlood emergency в Баварии persists in certain areas, with more rain on the horizon. The situation has not significantly improved since yesterday, according to police headquarters. No all-clear signal has been given: The High Water Information Service (HND) anticipates another water level rise with the rainy start to the week. The HND anticipates that water levels on the Danube at Passau, the Vils at Vilshofen, and the Isar at Munich will rise again. The situation is expected to gradually improve from Wednesday. Until Tuesday, the German Weather Service (DWD) anticipates nonstop rain from the Alps to the foreland. Widespread rainfall totals between 40 and 70 liters per square meter are possible, with up to 90 liters in localized areas.

07:32 Чехия: Облегчения нет - уровни рек продолжают растиВ затопленных и залитых районах Чехии облегчения нет, и нет признаков облегчения. Волна наводнения на реке Морава достигла Літовел, примерно в 200 км к востоку от Праги, где были затоплены большие улицы, как сообщает новостное агентство CTK. Власти в городе с населением 9000 призывают жителей не мешать службам экстренной помощи. "Мы ожидаем дальнейшего роста уровня воды реки в ближайшие часы", - предупреждает мэр через социальные сети.

07:03 Обрушение дамбы: разрушительные наводнения в ПольшеПосле обрушения дамбы в Польше местные жители опасаются, что разрушительные наводнения затопят регион вокруг Глатцер-Нейсе. Видео показывают ярость бурлящих вод.

06:40 Наводнения в Европе: жертвы в Польше и РумынииПольша и Чехия сталкиваются с последствиями "столетия наводнения", и ситуация в Нижней Австрии ухудшилась после сильных дождей. Во многих странах ЕС погибли люди из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шестеро вRomania.

06:12 Эвакуации из-за наводнения в ЧехииСильные дожди в выходные дни привели к сильным наводнениям в городах, таких как Йесеник в горах Йесеники и Крнов на границе Польши и Чехии. В Йесенике службам экстренной помощи пришлось эвакуировать многих людей на лодках и вертолетах. После отступления воды были опасения по поводу оползней в нескольких местах.

17:49 Пассажиры круизного лайнера застряли в ВенеИз-за высокого уровня воды на Дунае, вызванного проливными дождями, около 100 туристов и 40 членов экипажа на швейцарском речном круизном лайнере "Тургау Престиж" оказались заблокированы в Вене. Как сообщает немецко-швейцарская вещательная компания SRF со ссылкой на Тургау Трэвел, из-за наводнения путь к пристани подтоплен, что не позволяет им уйти. По данным других источников, в Вене застряли и другие круизные суда. Тургау Трэвел заявило, что местные власти решат, когда пассажирам можно будет покинуть судно. По словам пассажиров, они могут остаться на борту до вторника. Изначально лайнер должен был отправиться из Линца в Будапешт и вернуться, но теперь он стоит на месте в Вене.

Тайфун "Аннет", известный в мире как "Борис", привел к проливным дождям и наводнениям в Польше, Чехии, Австрии и Румынии, в результате чего погибли, по меньшей мере, восемь человек.

19:59 Наводнение в Дрездене: Уровень воды в реке Эльба в Саксонии продолжает расти. По данным центра управления наводнениями Саксонии утром в понедельник, уровень в Дрездене составляет 5,62 метра, что представляет потенциальную угрозу для города.

19:33 Помощь пожилым в Дрездене: В связи с ростом уровня воды в Дрездене большинство жертв - пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Оказание помощи и защита пожилых людей является приоритетной задачей в настоящее время.

Читайте также: