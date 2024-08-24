- В Ростаге в Роттахе-Эгерне ожидается множество зрителей.

В воскресенье (12:00) ожидается множество зрителей, чтобы насладиться прекрасной погодой и присутствовать на традиционном параде в Росттаге в Роттахе-Эгерене на озере Тегернзее. Примерно 200 тщательно украшенных лошадей пройдут через город, находящийся в районе Миебах.

Исторические экипажи, кареты, ландо и другие старинные повозки, а также внушительные пивоваренные команды ожидаются на параде. Лошади и их всадники пройдут через район Элмау, где они будут благословлены на предстоящий год у бесплатного алтаря. После этого команды отправятся на фестивальную площадку. Фольклорные группы и духовые оркестры из Тироля и Южного Тироля будут сопровождать процессию.

Росттаг был инициирован более пятидесяти лет назад любителем лошадей Томасом Бёком под девизом "d'Fuhrleut kemman z'amm". После его смерти в 2007 году организация мероприятия взяла на себя муниципалитет.

Посетителям, любящим старинные автомобили, будет интересно увидеть разнообразные исторические экипажи, кареты, ландо и другие 'Other' антикварные повозки во время парада. После благословения в районе Элмау эти 'Other' старинные команды присоединятся к празднованию на фестивальном поле.

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