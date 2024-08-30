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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В результате взрыва в обороне Диля погибли двое человек.

 and  Katherine Bradley
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В экстренной ситуации, медицинский вертолет экстренной помощи перевез двох schwerwundeten...
В экстренной ситуации, медицинский вертолет экстренной помощи перевез двох schwerwundeten individuals в больницу.

В результате взрыва в обороне Диля погибли двое человек.

Рано утром взрыв потряс промышленное предприятие в Троisdorf, Северный Рейн-Вестфалия. Двое человек получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Стоит отметить, что на территории находятся два подразделения немецкого оборонного гиганта Diehl Defence.

По словам представителя полиции Стефана Бирка, взрыв произошел около 9:30 утра, как сообщает "Кёльнская городская газета" (KSTA). Точная причина взрыва и материалы, участвовавшие в нем, пока не установлены.

Кроме полиции, на место происшествия были派遣了三辆救护车和据说两架直升机 для санитарной авиации (САС). Двух пострадавших, 26-летнего и 62-летнего, доставили в больницу в Кёльн-Мерхайм, как сообщает WDR. Состояние их здоровья по-прежнему стабильное, согласно медицинским обновлениям.

Diehl Defence управляет двумя подразделениями, Dynitec и DynaEnergetics, на территории в Троisdorf. Представитель материнской компании Дэвид Воскуль подтвердил инцидент KSTA и сообщил, что раненым сотрудникам была оказана своевременная помощь. Из соображений конфиденциальности он отказался предоставить дополнительную информацию, но заверил, что безопасность общественности не была нарушена. Трудовую безопасность проконсультировали, и пожарная служба разработала план действий в мэрии города.

В мае пожар уничтожил склад Diehl Group в Берлине-Лихтерфельде. Пожарные боролись с огнем более 24 часов. Считается, что Diehl Group проводила процесс гальванизации металла для автомобильных деталей. Компания, штаб-квартира которой находится в Нюрнберге, имеет широкий спектр деятельности и работает в областях, таких как авиация. Ее дочерняя компания Diehl Defence входит в число ведущих оборонных подрядчиков Германии и производит систему ПВО IRIS-T, которая в настоящее время используется украинской армией против российской агрессии.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу инцидента и предложил помощь, если она понадобится, как указано в заявлении пресс-службы ЕС. Расследование ведут специалисты Европейского химического агентства (ЕХА), учитывая широкое использование Diehl Defence химических веществ в своих производственных процессах.

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