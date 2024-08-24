- В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы

Мотоциклист получил тяжёлые повреждения в результате ДТП, врезавшись в столб и светофорный пост. 42-летний мужчина, как сообщается, выехал на встречную полосу в Некартайлингене (район Эслинген), по данным полиции. В инциденте, произошедшем в пятницу, не пострадали другие водители. Причина потери контроля над мотоциклом осталась невыясненной. По словам полиции, у него не было действительного водительского удостоверения для управления мотоциклом.

42-летний мотоциклист столкнулся с последствиями после выезда на встречную полосу, что привело к столкновению с столбом и светофорным постом. Несмотря на то, что в инциденте был задействован только мотоциклист, у него не оказалось действительного водительского удостоверения для управления мотоциклом.

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