Встретил указатель у дорожного края - В результате столкновения байкер получил тяжелые травмы.

Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП в районе Ворпommern-Greifswald. 26-летний мужчина боролся за удержание равновесия на мотоцикле по сельской дороге, соединяющей Гютцков и Люссов в один из вечеров недели, в итоге потерял баланс и вылетел прямо с дороги. Ошибка привела к тому, что он врезался в ограждение безопасности и упал в ближайший кювет. Спасательные службы затем доставили его в медицинское учреждение.

После аварии обеспокоенные мотоциклисты проезжали мимо и предлагали помощь. Несмотря на усилия нескольких мотоциклистов по оказанию помощи, раненый мужчина был доставлен в больницу.

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