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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

В результате пожара в Есккирхене произошел смертельный случай.

Жилищная единица в таунхаусе в Euskirchen сейчас охвачена пламенем. Срочные службы прибыли, но к сожалению, опоздали для одного из жителей.

 and  Yaroslav Smith
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В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили 60-летнего жителя.
В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили 60-летнего жителя.

- В результате пожара в Есккирхене произошел смертельный случай.

В Euskirchenе произошел пожар в террасном доме, в результате которого погиб 60-летний мужчина. Еще один житель дома получил травмы, как сообщили власти. Прохожие заметили огонь на первом этаже около полудня.

60-летнего мужчину обнаружили без сознания пожарные и вынесли с места происшествия. Врач лишь констатировал его смерть. Другой житель, 57-летний мужчина, был доставлен в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Пожарным удалось потушить огонь, прежде чем он распространился на другие дома. Причина пожара остается неясной, как заявили полицейские.

Местная пожарная команда приняла участие в тушении пожара, которое было осложнено интенсивностью огня. Их усилия были жизненно важны для предотвращения дальнейшего повреждения окружающих террасных домов.

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