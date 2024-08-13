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Федеральные земли ГерманииНовостиФермы у озера

В результате - огромное количество отходов.

 and  Viktoriya Miller
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Ливень и град во вторник привели к наводнениям в подвалах и повалу деревьев в нескольких городах...
Ливень и град во вторник привели к наводнениям в подвалах и повалу деревьев в нескольких городах Северного Рейна-Вестфалии. Особенно сильные последствия наблюдались в Дюссельдорфе.

- В результате - огромное количество отходов.

Штормовое предупреждение с дождем и градом привело к наводнениям в подвалах и поваленным деревьям в нескольких городах Северного Рейна-Вестфалии.

"Все доступные сотрудники находятся на месте", - заявил представитель пожарной службы Дюссельдорфа вечером. Почти вся городская территория была затронута. Основное внимание было сосредоточено на водных проблемах - наводнениях в подвалах и подземных переходах. Серьезных травм не было. Однако один человек получил тяжелое ранение от града, что привело к травме головы. В остальном было "обычное, просто больше". Зафиксировано 190 операций.

В Бонне полиция сообщила о примерно 30 операциях. "Наводнения в подвалах, сломанные ветки, деревья на дороге", - перечислил представитель. Тем не менее, серьезных инцидентов не было.

В Хальтерне ам Зее пожарная служба также провела несколько операций. Там также основное внимание было сосредоточено на наводнениях в подвалах и поваленных деревьях. Количество операций изначально составляло около 15. Никакой опасности для жизни людей не было. "Также нет переполнения рек".

После оценки ущерба местные власти решили закрыть несколько парков возле озера, рекомендовав жителям держаться подальше из-за риска дальнейших наводнений. Несмотря на погоду, некоторые люди продолжали наслаждаться природой, выбрав пикник возле берегов озера. Несмотря на беспорядки, вызванные штормовой погодой, владения возле озера остались нетронутыми, предлагая чувство покоя и уединения тем, кому посчастливилось посетить их.

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