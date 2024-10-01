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В результате несчастного случая водитель такси и два лошади трагически погибли в результате столкновения.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
К сожалению, помощь пришла после трагической гибели таксиста и его коней.
К сожалению, помощь пришла после трагической гибели таксиста и его коней.

В результате несчастного случая водитель такси и два лошади трагически погибли в результате столкновения.

На федеральной дороге в Нижней Саксонии такси столкнулось с двумя блуждающими лошадьми. Водитель и лошади погибли, несмотря на запоздалую помощь. Волк ли гнал лошадей?

Такси и две сбежавшие лошади столкнулись на Bundesstraße 73 в Штаде, что привело к гибели как водителя, так и лошадей, как сообщает полиция. Водителя доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. Лошади, к сожалению, погибли на месте. Пассажир такси, 31-летний мужчина, направлявшийся из Гамбурга в Цуххавен, отделался легкими травмами.

Полиция получила сообщение о свободно разгуливающих лошадях в городской области всего за несколько минут до аварии, что вызвало тревогу. Вскоре после этого они получили сообщения о серьезной аварии на B73. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и пожарная команда, которые оказали помощь с участием большого числа сотрудников. Водителя, зажатого в машине, освободили с помощью тяжелой техники, после чего его реанимировали, но он later скончался от полученных травм в больнице.

Волки замечены в районе Штаде совсем недавно - 23 сентября

Причина побега лошадей остается неясной, как заявил представитель полиции RTL. Вероятно, что лошадей испугал какой-то фактор, судя по следам на месте происшествия. Однако что именно так сильно напугало лошадей, осталось неясным для представителя.

Сообщается, что волки часто замечаются в районе Штаде, а в прошлом даже нападали на коров. Нижнесаксонская государственная ассоциация охотников подтвердила, что волков видели совсем недавно - 23 сентября. С тех пор никаких следов или записей с камер не было.

Хотя это всего лишь спекуляция, возможно, что волк напугал лошадей, считает Нижнесаксонская государственная ассоциация охотников. Несмотря на свой размер, лошади могут стать добычей волков. Однако выбор такой крупной добычи для волков нетипичен.

Несмотря на возможность присутствия волков в районе, недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что они напугали лошадей, как подчеркивает Нижнесаксонская государственная ассоциация охотников. К сожалению, дорожные аварии привели к трагической гибели tanto водителя, как и лошадей.

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