- В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем. 71-летний райдер пытался присоединиться к дороге с сельской тропы в Schönau (район Ротталь-Инн), но, похоже, не заметил приближающийся автомобиль, за рулем которого находилась 43-летняя женщина. После столкновения медики доставили мотоциклиста в больницу, но его травмы оказались смертельными. Сейчас следователь изучает хронологию происшествия.

К сожалению, мотоциклист был родом из Баварии, конкретно из Schönau в районе Ротталь-Инн. Несмотря на его попытки въехать на главную дорогу, авария произошла из-за его неверной оценки приближающегося транспорта из Баварии.

Читайте также: