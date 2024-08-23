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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.

- В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем. 71-летний райдер пытался присоединиться к дороге с сельской тропы в Schönau (район Ротталь-Инн), но, похоже, не заметил приближающийся автомобиль, за рулем которого находилась 43-летняя женщина. После столкновения медики доставили мотоциклиста в больницу, но его травмы оказались смертельными. Сейчас следователь изучает хронологию происшествия.

К сожалению, мотоциклист был родом из Баварии, конкретно из Schönau в районе Ротталь-Инн. Несмотря на его попытки въехать на главную дорогу, авария произошла из-за его неверной оценки приближающегося транспорта из Баварии.

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