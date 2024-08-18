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В результате мотоциклист столкнулся с деревом и погиб.

В Витмюнде 23-летний мотоциклист выезжает на встречную полосу и врезается в дерево, что приводит к фатальным последствиям.

 and  John Stellmacher
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- В результате мотоциклист столкнулся с деревом и погиб.

23-летний байкер встретил свою трагическую кончину в результате серьезной аварии на шоссе 461 в Виттмунде. В субботу днем ​​молодой человек ехал на мотоцикле в сторону Каролиненсиля по этой федеральной дороге, когда внезапно выехал на правую полосу и врезался в дерево. Авторитеты подтвердили его смерть на месте.

Происшествие на шоссе 461 стало трагическим напоминанием о опасности беспечного вождения мотоцикла, которое приводит к многочисленным авариям. Возможно, другой человек узнал из этой серьезной аварии.

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