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В ретроспекции было сказано: "Вы всегда будете в нашей памяти".

Солинген вրբлифти. Подозреваемый совершил смертельные нападения во время городского праздника. На следующий день город испытывает трудности с приемом этих событий.

 and  Viktoria Klein
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- В ретроспекции было сказано: "Вы всегда будете в нашей памяти".

После смертельного ножевого нападения в Солингене накануне, город Северный Рейн-Вестфалия постепенно приходил в себя. Утром место преступления все еще было огорожено, полиция отгоняла любопытных зевак, пытающихся войти, в том числе и тех, у кого были назначены стрижки.

Вокруг ограниченной зоны утром было мало посетителей в кафе. Рядом с местом преступления была найдена записка: "Мы никогда не забудем тебя. Твоя душа живет в наших сердцах".

Жители признались, что провели бессонную ночь. "Ну конечно, мы не сомкнули глаз. Были полицейские, пожарные и вертолеты над головой", - поделилась женщина с немецким пресс-агентством. Сначала она планировала пойти на городской фестиваль, "Но мы рады, что не пошли", - добавила она.

"Страх неизбежен", - сказали несколько жителей, выражая беспокойство. "Я сказала мужу: 'Мы больше не можем ходить в многолюдные места'", - сказала пожилая женщина возле места преступления. "Страх теперь постоянный".

В пятницу вечером городской фестиваль стал целью смертельного ножевого нападения, в результате которого погибли трое человек и восемь получили ранения, пятеро из них тяжелые. Полиция Северного Рейна-Вестфалии классифицировала инцидент как нападение из-за целенаправленного выбора цели агрессором.

Преступник воспользовался хаосом и паникой после нападения, чтобы скрыться, уточнил представитель министерства внутренних дел NRW.

Другие жители выразили похожие чувства страха, избегая многолюдных мест. Городской совет согласился усилить меры безопасности на предстоящих мероприятиях в ответ на другое нападение.

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