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В Рейнланд-Пфальц и Саарланд экстремальная жара достигает 34 градусов.

Жара находится на подходе и будет прежде всего затронуть Рейнхessem и Вордерпальц. Однако ожидается, что осадки начнутся уже с четверга.

 and  Mark Rodriguez
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Ожидается жара в Рейнланд-Пфальце и Саарланде
Ожидается жара в Рейнланд-Пфальце и Саарланде

- В Рейнланд-Пфальц и Саарланд экстремальная жара достигает 34 градусов.

Жара и более 30 градусов: Рейнланд-Пфальц и Саар остаются жаркими в ближайшее время. По данным немецкой метеорологической службы (DWD), температура достигнет пика от 29 до 33 градусов сегодня. Солнце будет ярким, согласно прогнозам.

Начало четверга будет доминировать солнцем, но есть вероятность дождей или сильных гроз в позднее время. Температура будет колебаться от 27 до 34 градусов. Жителям Рейнхessen и Вордерпальца следует готовиться к самым высоким температурам.

В пятницу будет дождь и небольшой риск гроз. К сожалению, существенного охлаждения не будет, температура будет варьироваться от 25 до 31 градуса.

В субботу могут быть местные дожди, но выходные начнутся сухими. Температура, согласно прогнозам DWD, будет в диапазоне от 27 до 31 градуса.

Другие регионы могут не испытывать такую же жару, но температура в Рейнланд-Пфальце и Сааре останется высокой. Несмотря на вероятность дождей и гроз в некоторые дни, жара сохранится, делая это время "другим" сложным для погодочувствительных мероприятий.

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