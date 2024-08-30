- В Рейнланд-Пфальц большее число несовершеннолетних преступников столкнулись с судебными последствиями

В регионе Рейнланд-Пфальц число несовершеннолетних, осужденных за преступления, существенно возросло. В 2023 году этот показатель составил 1229 человек, что на 248 больше, чем в 2022 году (981 человек), как было объявлено министром юстиции Гербертом Мертином (ФДП) во время презентации статистики уголовного преследования в Майнце. Статистика также показала рост числа осуждений за насильственные преступления, правонарушения против личной свободы и праворадикальные преступления.

Хотя данные не содержат подробностей о праворадикальных преступлениях, министерство предположило, что значительная часть отдельных правонарушений может быть связана с этой категорией, в том числе действия, направленные против демократического конституционного государства или разжигание ненависти.

В 2022 году в Рейнланд-Пфальце было зарегистрировано в общей сложности 30 129 осуждений, что на 0,9% больше, чем в 2022 году. В 2023 году мужчины составили 81,5% от общего числа осужденных.

Министр юстиции, ответственный за это заявление, Герберт Мертин от партии ФДП. Несмотря на отсутствие конкретных данных, министерство подозревает, что значительная часть роста отдельных правонарушений может быть связана с праворадикальными преступлениями.

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