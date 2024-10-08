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В регионе Нижняя Саксония наблюдается заметный рост числа молодых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

 and  Anthony Ross
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Люди, получающие интенсивную терапию, ранее неоднократно встречались с правоохранительными...
Люди, получающие интенсивную терапию, ранее неоднократно встречались с правоохранительными органами.

В регионе Нижняя Саксония наблюдается заметный рост числа молодых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Количество серьезных несовершеннолетних правонарушителей в Нижней Саксонии к концу 2023 года превысило предыдущий год более чем вдвое, с добавлением 195 человек в списки. Как сообщил Министерство внутренних дел Нижней Саксонии, это существенное увеличение числа не связано с ростом криминальной активности в регионе.

По данным полиции, в 2023 году в Нижней Саксонии было зарегистрировано 195 серьезных правонарушителей, что на 108 больше, чем в предыдущем году. Среди них преобладали мужчины, но также были девять женщин или девушек.

До пандемии количество было значительно ниже: в 2019 году было зарегистрировано 83 человека, в 2020 году - 70, а в 2021 году - 84. Представитель министерства связал резкий рост числа с успешными расследованиями полиции, направленными на борьбу с преступными молодежными группами, а также с улучшениями внутренних процессов и сбором данных.

Представитель уточнил, что увеличение числа не связано только со сменой криминальной ситуации. Интенсивные правонарушители - это те, кто имеет исключительно высокую степень криминального поведения, часто характеризующуюся множеством преступлений, совершенных в течение короткого периода времени или в целом. Классификация также может основываться на особенно тяжком индивидуальном случае.

Кроме того, в Нижней Саксонии ведется реестр взрослых интенсивных правонарушителей в возрасте 21 года и старше. В связи с недавней модернизацией реестра на данный момент невозможно провести какой-либо значимый анализ тенденций.

К концу 2023 года в Нижней Саксонии было зарегистрировано 151 мужчина и 9 женщин как взрослые повторные или интенсивные правонарушители. Министерство не предоставило информации об их возрастной структуре или типах совершенных преступлений. Тем не менее, представитель упомянул, что эти интенсивные правонарушители распределены по всей территории Нижней Саксонии, без какой-либо особо высокой концентрации криминальной активности в определенной области.

Статистика реестра показывает, что в 2023 году по сравнению с предыдущими годами наблюдалось существенное увеличение числа серьезных правонарушителей. Число интенсивных правонарушителей, как мужчин, так и женщин, превысило общий показатель 2022 года в значительной степени.

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