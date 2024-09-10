Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовости

В разных регионах многие люди заболевают сальмонеллой, связывая их болезнь с отзывом яиц

75 человек в девяти разных штатах заболели сальмонеллезом из-за зараженных яиц, как сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в субботу

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

В разных регионах многие люди заболевают сальмонеллой, связывая их болезнь с отзывом яиц

В результате обзора 63 случаев с доступными данными, 24 человека были госпитализированы. К сожалению, не было зарегистрировано смертельных исходов. Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что вспышка может оказаться сложной для управления обычными антибиотиками; лабораторные тесты показали устойчивость бактерий к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину. Заболевания начались с 23 мая по 10 августа.

Яйца поступили с птицефабрики «Милó’s Poultry Farms LLC» в Бондуэле, Висконсин, и были отправлены в розничные магазины и рестораны в Иллинойсе, Мичигане и Висконсине. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предполагает возможную поставку в другие места. Отзыв был официально объявлен в пятницу.

Яйца маркированы как «Милó’s Poultry Farm» или «Tony’s Fresh Market». Все виды, размеры и сроки годности включены в отзыв.

Загрязненные яйца следует выбросить или вернуть в магазин. Продукты и поверхности, которые могли быть загрязнены яйцами, следует вымыть горячей мыльной водой или в посудомоечной машине.

Признаки отравления сальмонеллой включают диарею, лихорадку и боли в животе, которые могут проявиться в течение нескольких часов или дней после употребления патогена. Большинство людей выздоравливают без медицинской помощи; однако, если появляются тяжелые симптомы, симптомы длятся несколько дней или наблюдаются признаки обезвоживания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Младенцы, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой более восприимчивы к тяжелому заболеванию.

Вспышка связана с загрязненными яйцами, содержащими бактерии сальмонеллы. Употребление этих яиц может привести к проблемам со здоровьем, таким как диарея, лихорадка и боли в животе.

Яйца с этикеткой

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Открытые доказательства: значительные недостатки, обнаруженные в здании "Голова свиньи" за два года до отзыва мяса из магазинов, согласно записям.
Здоровье

Открытые доказательства: значительные недостатки, обнаруженные в здании "Голова свиньи" за два года до отзыва мяса из магазинов, согласно записям.

До фатальной вспышки листериоза, связанной с отзывом деликатесной колбасы, в regroupant Boar's Head в Виргинии отмечалось плохое состояние помещений, которое потенциально представляло неотложную угрозу, согласно документам Службы по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В мире зомби-кино есть обычное представление о выживших, которые борются против неживых, но в...
Здоровье

Подготовка к концу времен: почему необходимо сотрудничать

По словам Афины Актипис, в трудные времена большинство людей обычно проявляют сочувствие и сотрудничество. Она подчеркивает, что люди в своей истории всегда объединялись в трудные времена.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
НФЛ вводит существенную модификацию правил после трех десятилетий, акцентируя внимание на повышении...
Здоровье

Изменение одной игры в футбол может минимизировать повреждения мозга.

Будущая стойкость измененного розыгрыша мяча в футболе как самой опасной тактики остается неопределенной. Но некоторые обнадеживающие спортсмены считают, что опытным игрокам было бы полезно поучиться у Школы страны Ривердейл в Бронксе, которая полностью исключила розыгрыш мяча из своей игры.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно