В разных регионах многие люди заболевают сальмонеллой, связывая их болезнь с отзывом яиц

В результате обзора 63 случаев с доступными данными, 24 человека были госпитализированы. К сожалению, не было зарегистрировано смертельных исходов. Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что вспышка может оказаться сложной для управления обычными антибиотиками; лабораторные тесты показали устойчивость бактерий к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину. Заболевания начались с 23 мая по 10 августа.

Яйца поступили с птицефабрики «Милó’s Poultry Farms LLC» в Бондуэле, Висконсин, и были отправлены в розничные магазины и рестораны в Иллинойсе, Мичигане и Висконсине. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предполагает возможную поставку в другие места. Отзыв был официально объявлен в пятницу.

Яйца маркированы как «Милó’s Poultry Farm» или «Tony’s Fresh Market». Все виды, размеры и сроки годности включены в отзыв.

Загрязненные яйца следует выбросить или вернуть в магазин. Продукты и поверхности, которые могли быть загрязнены яйцами, следует вымыть горячей мыльной водой или в посудомоечной машине.

Признаки отравления сальмонеллой включают диарею, лихорадку и боли в животе, которые могут проявиться в течение нескольких часов или дней после употребления патогена. Большинство людей выздоравливают без медицинской помощи; однако, если появляются тяжелые симптомы, симптомы длятся несколько дней или наблюдаются признаки обезвоживания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Младенцы, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой более восприимчивы к тяжелому заболеванию.

Вспышка связана с загрязненными яйцами, содержащими бактерии сальмонеллы. Употребление этих яиц может привести к проблемам со здоровьем, таким как диарея, лихорадка и боли в животе.

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