- В разгар джунглей она падает.

Кэдер Лот (51) напугала своих соратников по шоу "Я знаменитость!.. Вытащите меня отсюда! - Битва легенд джунглей" (посмотреть на RTL+ 30 августа в 20:15, на RTL на следующий день) в день 16-й. После неоднократных заявлений о плохом самочувствии она внезапно теряет сознание в лагере. "Медицинская команда! Приподнимите ей ноги. Глубокий вдох!", - Мола Адебиси (51) и Сара Кнаппик (37) спешат к ней.

Но давайте вернемся назад. Кэдер Лот, которая до этого чувствовала себя отлично в джунглях, выражает свои опасения по поводу здоровья через джунглевый телефон: "Я так устала, так устала сегодня - я потратила все силы вчера во время испытания". Она также делится своими чувствами с Сарой и Молой, пока остальные заняты джунглевым заданием, говоря, что чувствует себя "так плохо. У меня кружится голова. Я так плохо себя чувствую". Как только она это говорит, Кэдер внезапно падает рядом с костром.

Просто шутка

Сара и Мола быстро приходят на помощь, но, как оказалось, это ложная тревога: Кэдер открывает глаза и кричит "Поймал тебя!". "Я просто пошутила, потому что нам немного скучно, пока остальные заняты...", - объясняет она свою шутку в интервью.

Воздух наполняется смехом, пока Кэдер отдыхает в постели, а остальные постепенно приходят в себя после шока. "Я тебя ненавижу. Я номинирую тебя сегодня. Старая ведьма! Мое сердце!", - восклицает Сара, но ее злость - всего лишь шутка. "Это была шутка, это было смешно. Все посмеялись. Кэдер в порядке!", - заключает Мола ситуацию с улыбкой.

Продолжительность их смеха остается неизвестной - в конце концов, оставшиеся участники борются за место в большом финале джунглей. Кроме Кэдер, Молы и Сары, в борьбе за легендарный титул остаются Джорджина Флёр (34), Дэнни Бюхнер (46) и Джиджи Бирофио (25). Финал будет транслироваться онлайн на RTL+ 31 августа и на RTL на следующий день.

После первоначальной паники Кэдер признается, что ее обморок был частью шутки, оставляя Сару и Моллу облегченными в джунглях. Позже Сара шутливо угрожает номинировать Кэдер из-за ее шутки, но ее злость - всего лишь шутка.

Джунгли наполняются смехом, на мгновение забывая о высоких ставках конкурса. Наравне с Кэдер, Молой, Сарой, Джорджиной Флёр (34), Дэнни Бюхнер (46) и Джиджи Бирофио (25) все еще борются за финал джунглей, который будет транслироваться на RTL+ на следующий день.

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