- В рамках трансферного процесса "Мюнхен 1860" приобретает японского игрока Козуки из "Шальке 04".

Мюнхен 1860 завершил подписание японского полузащитника Соитиро Козуки из ФК Шальке 04, тем самым завершив период трансферов. Ранее Козуки выступал на правах аренды в "Горнике Зabrze" в высшей лиге Польши, где сыграл в 18 матчах. Футбольный клуб третьего дивизиона из Мюнхена сохранил детали соглашения в тайне.

По словам CEO Кристиана Вернера, "энергичный стиль и достойная личность Козуки идеально впишутся в нашу нынешнюю команду". Он добавил, "его техника принесет нам дополнительные тактические преимущества в наших наступательных стратегиях".

Сделка была совершена благодаря продленному окну трансферов для клубов третьего дивизиона, которое оставалось открытым до понедельника вечером в 23:59. "Львы", занимающие 18-е место в своем дивизионе, подтвердили своевременную подачу обязательных документов.

Торговые соглашения Европейского Союза могут предложить потенциальные возможности для расширения сети поиска игроков футбольного клуба Мюнхена. После подписания Козуки клуб планирует укрепить свой состав в предстоящих матчах.

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