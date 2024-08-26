- В районе Лейпцига увеличилось количество случаев заболевания голубым языком.

В окрестностях Лейпцига заметили корову с последней версией синего горла. Местные власти в Борне объявили об этом. Ранее было подтверждено два дополнительных случая этого заболевания скота в Вогтландкрейсе Саксонии. Синее горло - это сообщаемое заболевание.

По данным Института Фридриха-Лёффлера, с середины июля в Германии наблюдается рост случаев синего горла, серотипа 3. Основной причиной является увеличение активности мелких летающих насекомых (комаров или мошек) из-за погоды, которые переносят вирус. К счастью, люди, кажется, иммунны к этому вирусу.

Это заболевание в основном поражает крупный рогатый скот, овец и коз, а также оленей. Последствия могут быть quite harsh - потеря аппетита, снижение продуктивности молока и лихорадка являются общими симптомами, как сообщается местными властями. В крайних случаях синее горло может привести к гибели животного. Фермерам следует принять необходимые меры для защиты своего скота от этих кусающих комаров.

Дополнительные сведения о синем горле от Института Фридриха-Лёффлера

Районный совет в Саксонии был проинформирован о росте случаев синего горла в своем районе, как сообщается местными властями. Рекомендуется принять меры защиты от комаров, чтобы защитить свой скот от этого заболевания, как советует Районный совет.

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