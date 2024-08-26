Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРегиональный совет

В районе Лейпцига увеличилось количество случаев заболевания голубым языком.

С начала июля болезнь синеங்கого отращивается у скота, в частности, у коров и овец, в Германии. Недавний случай возник в районе Лейпцига.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В районе Фогтланд выявлен возможный случай синего языка среди скота на ферме.
В районе Фогтланд выявлен возможный случай синего языка среди скота на ферме.

- В районе Лейпцига увеличилось количество случаев заболевания голубым языком.

В окрестностях Лейпцига заметили корову с последней версией синего горла. Местные власти в Борне объявили об этом. Ранее было подтверждено два дополнительных случая этого заболевания скота в Вогтландкрейсе Саксонии. Синее горло - это сообщаемое заболевание.

По данным Института Фридриха-Лёффлера, с середины июля в Германии наблюдается рост случаев синего горла, серотипа 3. Основной причиной является увеличение активности мелких летающих насекомых (комаров или мошек) из-за погоды, которые переносят вирус. К счастью, люди, кажется, иммунны к этому вирусу.

Это заболевание в основном поражает крупный рогатый скот, овец и коз, а также оленей. Последствия могут быть quite harsh - потеря аппетита, снижение продуктивности молока и лихорадка являются общими симптомами, как сообщается местными властями. В крайних случаях синее горло может привести к гибели животного. Фермерам следует принять необходимые меры для защиты своего скота от этих кусающих комаров.

Дополнительные сведения о синем горле от Института Фридриха-Лёффлера

Районный совет в Саксонии был проинформирован о росте случаев синего горла в своем районе, как сообщается местными властями. Рекомендуется принять меры защиты от комаров, чтобы защитить свой скот от этого заболевания, как советует Районный совет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно