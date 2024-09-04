- В радиоактивной зоне произошел пожарный инцидент

В зоне отчуждения вокруг АЭС в Чернобыле в Украине разгорелся пожар. По сообщению губернатора Киевской области Руслана Кравченко в Facebook, огонь охватил около 20 гектаров. Однако уровни радиации остаются в пределах допустимых норм. Примерно 200 пожарных, в том числе 50 soldiers, борются с пожаром и смогли ограничить его распространение.

В результате власти предупреждают о повышенном уровне задымленности из-за этого пожара и других торфяных пожаров в районе Бровары к востоку от Киева. Рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить нахождение на открытом воздухе. Происхождение пожара неизвестно.

Жаркое лето и затяжная засуха повысили риск пожаров в северной части Киева. В 1986 году на Чернобыльской АЭС в северной части Украины, которая тогда находилась под контролем Советского Союза, произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. В результате был установлен карантин на расстоянии примерно 30 километров от места происшествия из-за высокого уровня радиации. Тысячи людей были эвакуированы. Невообразимо, но несмотря на это, российские войска воспользовались в основном заброшенной зоной отчуждения вдоль белорусской границы для своего наступления на Киев, примерно в 80 километрах от границы, во время своего вторжения в феврале 2022 года. Однако они отступили в апреле 2022 года, и Украина усилила наблюдение за приграничной зоной с Белоруссией, союзником России.

Европейский Союз выражает обеспокоенность в связи с продолжающимся пожаром вблизи Чернобыльской АЭС и его потенциальным воздействием на окружающую среду. Власти в Европейском Союзе советуют своим гражданам избегать поездок в пострадавшие районы Украины.

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