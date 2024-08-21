В продолжении "Счастливого Гилмора" комик Адам Сэндлер выбрал игрока НФЛ Трэвиса Келса для замечательной роли.

Во время беседы на шоу "Вечернее шоу с Джимми Фоллоном" зрители получили представление о любви Сандерса к звезде НФЛ Трэвису Келси, tight end команды Канзас-Сити Чифс. Келси выразил желание принять участие в предстоящем сиквеле "Счастливый Гилмор" Сандерса, и актер подтвердил, что Келси действительно появится в фильме.

Фоллон спросил, слышал ли Сандерс о заинтересованности Келси в фильме, учитывая его отношения с Тейлор Свифт. Сандерс подтвердил, сказав: "Он упоминал об этом, так что мы приготовили для него что-то особенное. Он заглянет к нам."

Сандерс описал Келси как "отличного парня", добавив: "Вам бы он понравился вживую."

Воспользовавшись своим "красивым хладнокровием", Сандерс похвалил Келси, назвав его "настоящим очаровашкой" и "очень смешным".

Прежде чем получить эту роль, Келси уже снялся в сериале Райана Мёрфи "Уродство" на канале FX.

Сандерс упомянул, что появление Келси в сиквеле "Счастливый Гилмор" подарит фанатам захватывающее зрелище. Интерактивная беседа подчеркнула обаяние и комедийные навыки Келси, заставив зрителей с нетерпением ждать его в фильме.

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