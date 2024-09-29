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В Премьер-лиге, Коул Палмер из "Челси" создает замечательный рекорд, забив удивительные четыре гола до половины пути.

В матче против Брайтона 4-2 в субботу Кол Bühler продемонстрировал выдающуюся индивидуальную игру, став первым игроком, забившим четыре гола в первой половине матча Премьер-лиги.

 and  Viktoriya Miller
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Палмер успешно забил свой четвертый гол в ворота Брайтона.
Палмер успешно забил свой четвертый гол в ворота Брайтона.

В Премьер-лиге, Коул Палмер из "Челси" создает замечательный рекорд, забив удивительные четыре гола до половины пути.

Вслед за равным счетом для Челси на 21-й минуте, Палмер реализовал пенальти и потрясающий штрафной удар в течение следующих 10 минут, оформив хет-трик. Он добавил свой четвертый гол перед перерывом, первым касанием замкнув передачу Санчо.

Четыре других игрока забивали по четыре гола в одной половине матча Премьер-лиги, но 22-летний Палмер стал первым, кто добился этого достижения в первом тайме.

У него также были еще несколько возможностей в это время, один раз он попал в перекладину и забил с офсайда. Позже во втором тайме Палмер имел шанс забить свой пятый гол, один на один с вратарем Брайтона, но его удар прошел мимо ворот.

Палмер прокомментировал свою достижение в интервью Sky Sports после матча: "Ребята только что сказали мне об этом. Я очень доволен. Я был зол, когда не забил тот шанс во втором тайме, это было рано, примерно на 55-й или 56-й минуте, так что я должен был забить его".

Джорджиньо Рюттер вывел Брайтон вперед на Стэмфорд Бридж, когда Челси не смогли вывести мяч из штрафной, позволив французскому форварду головой забить гол несмотря на давление от вратаря Роберта Санчеса и защитника Марка Кучереллы.

Однако блистательный Палмер быстро погасил надежды Брайтона удержать преимущество.

Палмер открыл счет, комбинируя с Николасом Джексоном, а затем реализовал пенальти после фола на Санчо. Палмер приблизился к еще одному рекорду, имея наибольшее количество реализованных пенальти в Премьер-лиге без промахов, на данный момент 10, один меньше, чем у Яя Туре.

Красивый, 25-метровый штрафной удар завершил хет-трик Палмера. Вскоре после этого еще одна ошибка обороны Челси привела к голу Брайтона, сделав счет 3-2. Карлос Барлебо воспользовался неточным пасом Санчеса и пробил в ворота.

Френитичный первый тайм не закончился на этом, и Палмер забил свой четвертый гол после паса Санчо, первым касанием. Во втором тайме Челси имели еще больше возможностей увеличить преимущество, но Джексон не смог забить после удара, отраженного Адамом Уэбстером, и Палмер не смог сравнять рекорд по количеству голов в матче Премьер-лиги, когда его удар прошел мимо ворот вскоре после этого.

Челси выиграли последние четыре матча во всех турнирах, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице, всего в одном очке от Манчестер Сити и Арсенала, и в двух очках от Ливерпуля.

Тренер Энцо Мареска похвалил выступление Палмера: "Он особый игрок, простой парень, скромный парень. Он не нуждается в том, чтобы говорить людям, насколько он хорош, потому что это очевидно. Конечно, забить четыре гола - это великолепное выступление. Но я сказал Коулу, он забил четыре, он мог бы забить еще два или три, так что хорошо, что он продолжает быть голодным и амбициозным".

Четыре гола Палмера в первом тайме побили рекорд по количеству голов, забитых одним игроком в одной половине матча Премьер-лиги, превзойдя предыдущие достижения в спорте. Во время матча Палмер продемонстрировал свое мастерство, забив один гол прямым штрафным ударом, распространенной техникой в спорте.

Справа, Николь Жаксон, Коул Палмер и Нони Мадуек из Челси празднуют победу над Брайтоном.

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