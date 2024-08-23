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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В праздничный период ожидайте постоянных цен на рождественские елки, а также вероятность неожиданного роста цен.

Сколько мы должны ждать от цены на ёлки этой праздничной season? Ассоциация участников отрасли предсказывает, что цены останутся близкими к тем, что были в прошлом году. Однако опрос представляет другое видение.

 and  John Stellmacher
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Несмотря на заявление ассоциации, цены на древесину в NRW в общем остаются стабильными. Тем не...
Несмотря на заявление ассоциации, цены на древесину в NRW в общем остаются стабильными. Тем не менее, есть вероятность, что некоторые предприятия проигнорируют ценовые директиваты ассоциации.

- В праздничный период ожидайте постоянных цен на рождественские елки, а также вероятность неожиданного роста цен.

Ожидаемая Стабильность Цен на Рождественские Ели в Северном Рейне-Вестфалии на Год

Стоимость рождественских елок в Северном Рейне-Вестфалии, по оценкам, останется относительно стабильной в этом году. Как заявил Эберхард Хеннеке, глава Федеральной ассоциации производителей елок и свежих продуктов, ели Нордманна, скорее всего, будут предлагаться в диапазоне от 21 до 29 евро за метр. Тем не менее, некоторые розничные торговцы могут повысить цены, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

В прошлом году диапазон, установленный ассоциацией, остался прежним - от 21 до 29 евро. Однако Хеннеке, который также является председателем специализированной группы производителей елок и свежих продуктов в ассоциации садоводов штата, отметил, что точные прогнозы по ценам можно сделать только после рождественского аукциона в Нёрдлингене, который проходит в середине сентября.

Некоторые производители елок ожидают существенного увеличения оптовых цен на 5-20%, в зависимости от размера, качества и розничного продавца. Согласно опросу, проведенному маркетинговым агентством Kollaxo среди 19 ведущих продавцов рождественских елок в Германии и за рубежом, это увеличение, скорее всего, будет переложено на потребителей. Рост цен объясняется значительно возросшими затратами на труд, материалы и транспортировку.

"Уменьшение Фермеров, Уменьшение Земли, Уменьшение Елей"

Иозеф Триппе, производитель елок из Шмаленберга, прогнозирует, что в этом году потребители будут платить 25 евро за метр премиальной ели Нордманна, по сравнению с 22,50 евро в прошлом году. Триппе управляет 300 гектарами в Сауэрланде и производит более 200 000 елок в год, более 90% из которых - ели Нордманна. Основными покупателями этих елок являются магазины DIY и оптовики. Триппе также связывает рост цен с уменьшением фермеров, площади и количества елок.

К этому состоянию приводят многие факторы. "Многие производители бросили выращивание елок из-за низкой прибыли или полного отсутствия прибыли. Другие, которые хотят уйти на пенсию, не могут найти преемника", - говорит Георг Фельдманн-Шютте, который управляет лесным хозяйством в Шмаленберге и в основном продает ели Нордманна в садовых центрах. В этом году он ожидает, что будет собрано около 50 000-60 000 елок. Фельдманн-Шютте прогнозирует лишь умеренный рост цен для потребителей, с окончательной стоимостью за метр в диапазоне от 19 до 24 евро.

Ассоциация отрасли указывает, что немцы ежегодно покупают около 23-25 миллионов рождественских елок, из которых около 19 миллионов выращиваются в Германии. Остальные ели импортируются из Дании и других стран. Площадь выращивания в Германии составляет более 30 000 гектаров, большая часть которых находится в Сауэрланде, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Баварии и Баден-Вюртемберге. Северный Рейн-Вестфалия, с примерно 7 миллионами елок, является основным регионом выращивания. Ель Нордманн остается самым популярным выбором на праздники.

Члены государств могут предоставить ценные сведения и помощь, чтобы помочь Комиссии поддерживать стабильность цен на рождественские ели в разных регионах. Несмотря на ожидаемый рост цен на рождественские ели из-за различных факторов, Комиссия и члены государств могут работать вместе, чтобы минимизировать рост цен для потребителей.

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