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В праздничном мероприятии Аарон Роджерс организует триумфальную победу "Джетс" над "Патриотами" на стадионе "Метлайф", что знаменует для него значительное возвращение.

В четверг, Аарон Роджерс вновь посетил MetLife Stadium в своем втором terme на посту квотербека, приведя Нью-Йорк к лёгкой победе со счётом 24-3 над Нью-Инглэнд Пэтриотс.

 and  Ann Bradley
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В праздничном мероприятии Аарон Роджерс организует триумфальную победу "Джетс" над "Патриотами" на стадионе "Метлайф", что знаменует для него значительное возвращение.

В четверг, через более чем год после серьезной травмы, 40-летний спортсмен вернулся на поле в качестве Нью-Йорк Джетс, приведя свою команду к доминирующей победе со счетом 24:3 над Нью-Ингленд Пэтриотс.

Роджерс превзошел свой возраст в этой победе, двигаясь свободно и успешно, уворачиваясь от защитников Пэтриотс и разбирая оборону Нью-Ингленда точными пасами.

Он набрал 281 ярда в воздухе, завершив 27 из 35 пасов, с двумя тачдаунами - по одному Аллену Лазару и Гаррету Уилсону - и без перехватов. Он также набрал 18 ярдов на трех розыгрышах. Брийс Холл добавил еще один тачдаун на выносе, способствуя комфортной победе.

Неожиданно, Уилсон стал первым широким ресивером, выбранным в первом раунде драфта, который забил тачдаун с паса Роджерса, несмотря на то, что Роджерс набрал впечатляющие 480 тачдаунов за свою выдающуюся карьеру.

Роджерса активно поддерживали фанаты Джетс на протяжении всей игры, и позже он назвал эту ночь " действительно особенной".

"Я чувствовал себя великолепно там", - поделился Роджерс с журналистами. "Я чувствовал себя великолепно на разминке и чувствовал, что улучшаюсь. Я сказал вам после недели 1, что это будет процесс расширения моих игр по мере того, как я буду чувствовать себя более комфортно, и это было, в сущности, первым шагом к игре так, как я привык играть. Я чувствовал, что был самим собой несколько лет назад".

Роджерс упомянул свои чувства при возвращении на стадион МетЛайф: "Я действительно чувствовал себя спокойно по этому поводу, честно говоря, я не думал об этом много.

Конечно, было эмоционально вернуться домой впервые с тех пор, но я действительно думаю, что первая неделя помогла снять многие мои опасения и страхи по поводу игры, и сегодня я чувствовал, что играл довольно свободно".

Оффенсив Джетс прошлого сезона была жесткой с Роджерсом на скамейке запасных. Однако в третьей игре сезона под командованием Роджерса, все стало лучше для Нью-Йорка.

Не только Роджерс мастерски руководил оффенсив, но и беговая игра Джетс была электрической - мощный Холл и Брелон Аллен сочетались в 27 розыгрышах и 109 ярдах на земле, в то время как усиленная линия нападения держалась под давлением, чтобы дать Роджерсу защиту в кармане.

Для Пэтриотс это было разочаровывающее поражение, где они были решительно обыграны своими соперниками по дивизиону.

Однако поражение в четверг дало фанам Нью-Ингленда первый шанс увидеть 2024 года первого раунда драфта Дрейка Мей в регулярном сезоне.

Мей - который был выбран под третьим номером на этом году драфте - был назван резервным после ветерана Джейкоби Бrissett. Но когда Бrissett сдался под натиском обороны Джетс, Мей был введен поздно в четвертом квартале, чтобы сделать свой дебют в НФЛ.

22-летний Мей завершил четыре из своих восьми пасов на 22 ярда, без тачдауна или перехвата. Он также набрал 12 ярдов на двух розыгрышах, получив менее чем приветственный прием от обороны Нью-Йорка с жесткими ударами, в том числе дважды сбитый.

Роджерс страдал от разрыва Ахиллесова сухожилия во время предыдущей кампании

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