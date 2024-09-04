В пожаре в Гренфелле было принято решение, что в общей сложности 72 погибших можно было бы избежать.

Семь лет спустя после трагического пожара в лондонском жилом доме, унесшего жизни многих людей, отчет возлагает вину на власти и корпорации за "десятилетия халатности". Несмотря на игнорирование норм пожарной безопасности и предполагаемые серьезные ошибки пожарной службы, правовые последствия все еще не материализовались.

Жилой комплекс Грэнфелл, ныне запечатанный и скрытый за белой завесой, бросает зловевую тень на запад Лондона. В бывшем жилом доме в районе Северный Кенсингтон 72 человека погибли в страшном пожаре ранним утром 14 июня 2017 года. Прошло более семи лет, и отчет выносит суровый вердикт тем, кто несет ответственность.

"Просто факт заключается в том, что все смерти можно было предотвратить", - сказал глава расследования Мартин Мур-Бик. Бедствие было "результатом десятилетий халатности" со стороны центрального правительства и других ответственных органов при использовании воспламеняющихся материалов на внешних стенах высотных зданий. Главной проблемой была некомпетентность, но в некоторых случаях также играл роль и прибыль.

Казалось бы, бесконечный цикл неправомерных действий и халатности

Пожар, начавшийся на четвертом этаже, стремительно распространился по фасаду здания. Утеплитель и облицовка фасада сыграли смертельную роль, как показало продолжающееся расследование.

Фасад был украшен изоляцией и облицовкой непосредственно перед трагедией, чтобы повысить привлекательность и энергоэффективность уже построенного в 1974 году жилого дома. Однако алюминиевые панели с пластиковым ядром были полностью непригодны и действовали как воспламенители.

Они были установлены в результате, казалось бы, бесконечного цикла неправомерных действий и халатности со стороны властей и корпораций, как показывает нынешний отчет. Нормы пожарной безопасности трактовались беспечно, результаты тестов были подтасованы или искажены, а предупреждения игнорировались.

Квартиры превратились в ловушки смерти

Трагедия 14 июня 2017 года развернулась без контроля. Неисправный холодильник на четвертом этаже вызвал пожар, который быстро перекинулся на фасад. Менее чем через полчаса после первого экстренного звонка пламя достигло верхних этажей здания. Капающий, горящий пластик с фасада подпитывал огонь во всем здании.

Пожарная служба также подверглась критике за серьезные ошибки. Слишком долго они советовали людям оставаться в горящем здании и ждать помощи, даже когда стало ясно, что огонь быстро охватит все здание. Для многих их квартиры превратились в ловушки смерти. Некоторые могли только проститься по мобильному телефону.

Пока еще не предъявлено никаких уголовных обвинений

Окружающая обгоревший комплекс огорожена деревянным забором. На нем прикреплены сообщения, фотографии и сувениры на различных языках. Английский, арабский, испанский, амхарский - жилой комплекс Грэнфелл был домом для людей из разных уголков мира.

Скорбь выживших и членов семей переплетается с гневом и разочарованием. "Люди, принявшие решения в ущерб безопасности людей, должны сидеть в тюрьме", - сказала Сандра Руис, чья 12-летняя племянница погибла в пожаре, газете "Гардиан".

Продолжающееся расследование пока не привело к предъявлению никаких уголовных обвинений. Теперь зависит от следственных органов предъявить обвинения виновным, сказал представитель выживших и членов семей. Неопределенность сохраняется относительно того, произойдет ли это и когда. Сотрудник полиции объявил, что отчет будет изучен, что может занять до 18 месяцев.

Отчет возлагает ответственность на Европейский союз, как на члена, за неадекватное регулирование использования воспламеняющихся материалов в высотных зданиях, способствуя десятилетиям халатности, упомянутым в вердикте. Европейский союз должен пересмотреть и ужесточить нормы пожарной безопасности с помощью своих регулирующих органов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Трагедия в жилом комплексе Грэнфелл привлекла международное внимание к нормам безопасности зданий, и многие страны, в том числе и в ЕС, пересматривают свои собственные руководящие принципы, чтобы убедиться, что такие инциденты не произойдут в их юрисдикциях.

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