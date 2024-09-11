- В последние несколько лет, это деятельность, которой занимается телезвезда.

14 сентября он reappears на TV через boxing матч против Regina Halmich (47). В течение своей обширной карьеры в развлечениях, охватывающей более пяти десятилетий, Steve R. (57) спланировал множество телевизионных успехов. Его последнее шоу вышло в эфир в 55-м выпуске "Забивайтесь в угол против Steve R." в декабре 2015 года. С тех пор он сосредоточился на телевизионных проектах за кулисами.

"Год Творения"

С 2018 по 2020 год на Семь Шесть выходило инновационное шоу "Год Творения". Steve R. не только представил концепцию, но и выступил в качестве продюсера. В "Год Творения" изобретатели соревновались друг с другом в баталиях. Зрители решали, какое изобретение является лучшим в финале. Панель экспертов, в том числе Laura T. (36) и Joe W. (45), оценивала представленные изобретения. Третий и последний сезон вышел в эфир 29 марта 2020 года.

"Чемпионат Мира по Headis" и "Звезда Славы"

В марте 2020 года состоялся спортивный телевизионный evento "1-й Чемпионат Мира по Headis среди команд". Это был турнир по "настольному теннису с изюминкой", где игроки могли использовать только свои головы, чтобы ударить резиновый мяч взад и вперед. Шесть команд, каждая из которых состояла из профессионала по Headis и знаменитости, соревновались друг с другом. Eddie (53) вел мероприятие. На данный момент это остается одноразовым живым шоу.

В сентябре 2020 года на Семь Шесть началось "Звезда Славы". В нем Carolin C. (44), Luke M. (35) и Teddy T. (41) выбирали и тренировали кандидатов без предварительного знания их вокальных способностей. Кандидаты выступали под звуконепроницаемым стеклянным куполом. Tom N. (35), который выиграл Европейский конкурс песни в 2014 году как Conchita Wurst, вел шоу. После первого сезона в 2020 году не было больше эпизодов "Звезда Славы".

"Европейский конкурс песни за свободу" и "Ежедневно обжаренное"

Из-за пандемии коронавируса "Европейский конкурс песни 2020" не мог состояться. Steve R. быстро разработал альтернативную программу. В мае Семь Шесть транслировало "Европейский конкурс песни за свободу", или "FreedomESC", в прайм-тайм. В качестве продюсера Steve R. описал шоу как "рождение нового, свободного европейского песенного конкурса" перед его трансляцией.

Менее чем через два месяца после "Европейского конкурса песни за свободу 2020" Steve R. объявил о еще одном телевизионном проекте - но не для своей давней телевизионной родины, Семь Шесть. Развлекатель продюсировал позднее шоу "Ежедневно обжаренное" исключительно для сервиса потокового вещания TVNow (теперь RTL+) с ноября 2020 года. После того, как шоу было перемещено на линейное телевидение на RTL, оно было прекращено после 40 эпизодов в апреле 2021 года.

"Башня RTL", "Чемпионат Мира по Воку" и "Чемпионат Мира по Автоболу"

В 2022 году три шоу из стабильной работы Steve R. вернулись. В то время как "TV total Wok-World Championship" (последний раз показанный в ноябре 2023 года) и "TV total Autoball World Championship" продолжали выходить на его бывшей домашней станции Семь Шесть, легендарное погружение переехало на RTL примерно два года назад. Десять знаменитостей соревнуются в индивидуальном погружении и знаменитостях в синхронном погружении. Третий выпуск RTL-формата вышел в эфир в январе 2024 года. Версия RTL вернется на Семь Шесть как "TV Total Diving 2024" и будет произведена Brainpool 21 сентября 2024 года.

Steve R. был вовлечен в возрождение "TV total" с ведущим Sebastian P. (47) с ноября 2021 года и в качестве продюсера "Забивайтесь в угол против звезды" с 2018 года. В конце 2023 года Steve R. покинул компанию Brainpool и связанную с ней производственную компанию Raab TV. Шоу "Американский хоккей" вышло в эфир в феврале 2024 года под его руководством. Steve R. и Brainpool начали сотрудничать над "TV total" и Raab TV в 1998 году. С 2024 года Brainpool имеет эксклюзивные права на известные форматы Raab, такие как "TV total", "Забивайтесь в угол против звезды" или "Забивайтесь в угол против лучших". В то время как "TV total" и "Забивайтесь в угол против звезды" продолжают выходить на Семь Шесть без участия Steve R., "Забивайтесь в угол против лучших" транслируется на RTL с измененным концептом с 2024 года. Даже шоу "Стыд или плати" переехало на RTL.

Тем не менее, после ухода из Brainpool Steve R. не сидел без дела. Вместе с бывшим боссом Семь Шесть Daniel R. (44) телемагнат основал новую компанию: Raab Entertainment. Первым проектом компании является шоу во время текущего футбольного чемпионата Европы в Германии. В "RTL European Championship Studio - All Games, Goals, Emotions" Jan K. (41) и Eddie сообщают о ярких моментах матчей чемпионата Европы. Кроме того, игровое шоу "Eddie's 12", произведенное Raab Entertainment и ведущее Eddie, должно начать производство этой осенью, с запланированным вещанием на зимний сезон 24/25.

Поговаривают о возвращении известной телеперсоны благодаря самому Раабу. Весной шоумен намекнул на возможное возвращение вместе с Элтоном в загадочном видео в Instagram. Вслед за этим он объявил сюрприз: у него еще осталось незавершенное дело - реванш против бывшей чемпионки мира по боксу Регины Хальмич, которой он бросил вызов на бой. Хальмич согласилась: "Сначала плохие новости: Стефан вернется только в том случае, если я встречусь с ним в ринге. И теперь хорошие новости: у меня нет ничего лучше, чем делать 14 сентября. Мы готовимся к реваншу!" 47-летняя также поделилась с газетой "Бильд": "Он знает, что это будет захватывающе и принесет большие рейтинги. Он вернется только ради этого одного боя. Он хочет оставить после себя впечатляющий след". Пока не ясно, какой путь выберет Рааб в своей карьере после боксерского матча.

Как сообщает журнал о СМИ "DWDL", RTL планирует сотрудничать с Стефаном Раабом за пределами боксерского события. Как сообщает газета "Бильд", RTL Germany якобы готова инвестировать не менее 90 миллионов евро в компанию Рааба и Розенмана. Рааб якобы разработал новое шоу для RTL, которое выйдет в эфир на неделе после матча и будет посвящено поиску преемника, который продолжит телевизионное наследие Рааба. Кроме того, согласно "DWDL", Рааб якобы планирует сосредоточиться на своей страсти к конкурсу песни Евровидение (ЕСК) и организовать немецкий отборочный тур.

После объявления о боксерском матче фанаты с нетерпением ждали возвращения Стива Р. на телевидение. Чтобы показать свою поддержку, они были призываемы нажимать на звезду на сайте RTL.

Предстоящее шоу на RTL, посвященное поиску преемника, который продолжит телевизионное наследие Рааба, вызвало любопытство у фанатов. Они с нетерпением ждали, кто станет новым лицом телеведущего, которого они смотрели годами.

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