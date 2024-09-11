Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиУдарь в звезду

В последние несколько лет, это деятельность, которой занимается телезвезда.

После примерно десяти лет отсутствия Стефан Рааб возвращается в свет. В последнее время он в основном работал за кулисами.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 4 минут
В последнее время Стефан Рааб в основном сосредоточился на телеиндустрии.
В последнее время Стефан Рааб в основном сосредоточился на телеиндустрии.

- В последние несколько лет, это деятельность, которой занимается телезвезда.

14 сентября он reappears на TV через boxing матч против Regina Halmich (47). В течение своей обширной карьеры в развлечениях, охватывающей более пяти десятилетий, Steve R. (57) спланировал множество телевизионных успехов. Его последнее шоу вышло в эфир в 55-м выпуске "Забивайтесь в угол против Steve R." в декабре 2015 года. С тех пор он сосредоточился на телевизионных проектах за кулисами.

"Год Творения"

С 2018 по 2020 год на Семь Шесть выходило инновационное шоу "Год Творения". Steve R. не только представил концепцию, но и выступил в качестве продюсера. В "Год Творения" изобретатели соревновались друг с другом в баталиях. Зрители решали, какое изобретение является лучшим в финале. Панель экспертов, в том числе Laura T. (36) и Joe W. (45), оценивала представленные изобретения. Третий и последний сезон вышел в эфир 29 марта 2020 года.

"Чемпионат Мира по Headis" и "Звезда Славы"

В марте 2020 года состоялся спортивный телевизионный evento "1-й Чемпионат Мира по Headis среди команд". Это был турнир по "настольному теннису с изюминкой", где игроки могли использовать только свои головы, чтобы ударить резиновый мяч взад и вперед. Шесть команд, каждая из которых состояла из профессионала по Headis и знаменитости, соревновались друг с другом. Eddie (53) вел мероприятие. На данный момент это остается одноразовым живым шоу.

В сентябре 2020 года на Семь Шесть началось "Звезда Славы". В нем Carolin C. (44), Luke M. (35) и Teddy T. (41) выбирали и тренировали кандидатов без предварительного знания их вокальных способностей. Кандидаты выступали под звуконепроницаемым стеклянным куполом. Tom N. (35), который выиграл Европейский конкурс песни в 2014 году как Conchita Wurst, вел шоу. После первого сезона в 2020 году не было больше эпизодов "Звезда Славы".

"Европейский конкурс песни за свободу" и "Ежедневно обжаренное"

Из-за пандемии коронавируса "Европейский конкурс песни 2020" не мог состояться. Steve R. быстро разработал альтернативную программу. В мае Семь Шесть транслировало "Европейский конкурс песни за свободу", или "FreedomESC", в прайм-тайм. В качестве продюсера Steve R. описал шоу как "рождение нового, свободного европейского песенного конкурса" перед его трансляцией.

Менее чем через два месяца после "Европейского конкурса песни за свободу 2020" Steve R. объявил о еще одном телевизионном проекте - но не для своей давней телевизионной родины, Семь Шесть. Развлекатель продюсировал позднее шоу "Ежедневно обжаренное" исключительно для сервиса потокового вещания TVNow (теперь RTL+) с ноября 2020 года. После того, как шоу было перемещено на линейное телевидение на RTL, оно было прекращено после 40 эпизодов в апреле 2021 года.

"Башня RTL", "Чемпионат Мира по Воку" и "Чемпионат Мира по Автоболу"

В 2022 году три шоу из стабильной работы Steve R. вернулись. В то время как "TV total Wok-World Championship" (последний раз показанный в ноябре 2023 года) и "TV total Autoball World Championship" продолжали выходить на его бывшей домашней станции Семь Шесть, легендарное погружение переехало на RTL примерно два года назад. Десять знаменитостей соревнуются в индивидуальном погружении и знаменитостях в синхронном погружении. Третий выпуск RTL-формата вышел в эфир в январе 2024 года. Версия RTL вернется на Семь Шесть как "TV Total Diving 2024" и будет произведена Brainpool 21 сентября 2024 года.

Steve R. был вовлечен в возрождение "TV total" с ведущим Sebastian P. (47) с ноября 2021 года и в качестве продюсера "Забивайтесь в угол против звезды" с 2018 года. В конце 2023 года Steve R. покинул компанию Brainpool и связанную с ней производственную компанию Raab TV. Шоу "Американский хоккей" вышло в эфир в феврале 2024 года под его руководством. Steve R. и Brainpool начали сотрудничать над "TV total" и Raab TV в 1998 году. С 2024 года Brainpool имеет эксклюзивные права на известные форматы Raab, такие как "TV total", "Забивайтесь в угол против звезды" или "Забивайтесь в угол против лучших". В то время как "TV total" и "Забивайтесь в угол против звезды" продолжают выходить на Семь Шесть без участия Steve R., "Забивайтесь в угол против лучших" транслируется на RTL с измененным концептом с 2024 года. Даже шоу "Стыд или плати" переехало на RTL.

Тем не менее, после ухода из Brainpool Steve R. не сидел без дела. Вместе с бывшим боссом Семь Шесть Daniel R. (44) телемагнат основал новую компанию: Raab Entertainment. Первым проектом компании является шоу во время текущего футбольного чемпионата Европы в Германии. В "RTL European Championship Studio - All Games, Goals, Emotions" Jan K. (41) и Eddie сообщают о ярких моментах матчей чемпионата Европы. Кроме того, игровое шоу "Eddie's 12", произведенное Raab Entertainment и ведущее Eddie, должно начать производство этой осенью, с запланированным вещанием на зимний сезон 24/25.

Поговаривают о возвращении известной телеперсоны благодаря самому Раабу. Весной шоумен намекнул на возможное возвращение вместе с Элтоном в загадочном видео в Instagram. Вслед за этим он объявил сюрприз: у него еще осталось незавершенное дело - реванш против бывшей чемпионки мира по боксу Регины Хальмич, которой он бросил вызов на бой. Хальмич согласилась: "Сначала плохие новости: Стефан вернется только в том случае, если я встречусь с ним в ринге. И теперь хорошие новости: у меня нет ничего лучше, чем делать 14 сентября. Мы готовимся к реваншу!" 47-летняя также поделилась с газетой "Бильд": "Он знает, что это будет захватывающе и принесет большие рейтинги. Он вернется только ради этого одного боя. Он хочет оставить после себя впечатляющий след". Пока не ясно, какой путь выберет Рааб в своей карьере после боксерского матча.

Как сообщает журнал о СМИ "DWDL", RTL планирует сотрудничать с Стефаном Раабом за пределами боксерского события. Как сообщает газета "Бильд", RTL Germany якобы готова инвестировать не менее 90 миллионов евро в компанию Рааба и Розенмана. Рааб якобы разработал новое шоу для RTL, которое выйдет в эфир на неделе после матча и будет посвящено поиску преемника, который продолжит телевизионное наследие Рааба. Кроме того, согласно "DWDL", Рааб якобы планирует сосредоточиться на своей страсти к конкурсу песни Евровидение (ЕСК) и организовать немецкий отборочный тур.

После объявления о боксерском матче фанаты с нетерпением ждали возвращения Стива Р. на телевидение. Чтобы показать свою поддержку, они были призываемы нажимать на звезду на сайте RTL.

Предстоящее шоу на RTL, посвященное поиску преемника, который продолжит телевизионное наследие Рааба, вызвало любопытство у фанатов. Они с нетерпением ждали, кто станет новым лицом телеведущего, которого они смотрели годами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

preтельно появилась Chapell Roan в образе, напоминающем эпоху Возрождения
Культура

"Макияжёр Чаппелл Роан объясняет нетрадиционную эстетику, стоящую за ее заявкой на премию" или "Понимание нетрадиционной привлекательности макияжа Чаппел Роан"

Кто из современных поп-артистов берет вдохновение для макияжа из 15 века? По крайней мере, один это делает.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром
Культура

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром В средень на красной ковровой дорожке Addison Rae и Anitta блистали в нарядах, вдохновленных свадебной тематикой, перекликаясь с легендарным выступлением Мадонны "Like a Virgin" на первых MTV Video Music Awards почти четыре десятилетия назад. Тем

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"
Культура

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию" Начало 21-го сезона "Германии имеет талант" совпадает с праздничным сезоном. К конкурсу присоединяются "новый Король Львов", бездарный ясновидящий из Берлина и имитатор Фила Коллинза, который оставляет всех в шоке. Мечта о славе под флагом "Германии имеет

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Разногласия относительно изображений британской монархии являются обычными.
Культура

Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Недавно открытая статуя Королевы Елизаветы II, принца Филлипа и двух корги в Северной Ирландии, созданная в честь покойной монарха, вызвала различные мнения среди населения.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно