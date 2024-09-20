В последние месяцы в Соединенных Штатах произошло значительное снижение случаев передозировки, что свидетельствует о перспективном изменении траектории.

Во время пика пандемии COVID-19 смертность от передозировок резко возросла, увеличившись на 30% между 2019 и 2020 годами и еще на 16% к концу 2021 года, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Однако последние предварительные данные указывают на то, что смертность от передозировок начала снижаться к концу прошлого года и сохраняет эту тенденцию уже несколько месяцев.

По оценкам CDC, в период, закончившийся в апреле, произошло примерно 101 000 смертельных случаев передозировок. Хотя число погибших сейчас превышает уровень до пандемии – в 2019 году было зарегистрировано около 72 000 смертельных случаев передозировок – последние данные свидетельствуют о значительном снижении числа погибших на 10% за год и самом низком уровне с весны 2021 года.

Основным фактором, способствующим общему снижению смертности, является уменьшение смертельных случаев, связанных с фентанилом.

Согласно данным CDC, смертность от передозировок, связанных с фентанилом и другими синтетическими опиоидами, снизилась на 20% по сравнению с предыдущим годом. Эти вещества сейчас участвуют в примерно двух третях всех смертельных случаев передозировок, что меньше, чем три четверти всех случаев передозировок, зарегистрированных год назад.

"Это замечательно почувствовать надежду после стольких лет наблюдения за ростом числа погибших", - сказала д-р Сара Уакеман, старший медицинский директор по расстройствам, связанным с употреблением наркотиков в Mass General Brigham. "Однако важно помнить, что все еще больше людей умирают от передозировок, чем до пандемии, и мы все еще гораздо выше, чем должны быть, в отношении предотвратимой смертности, связанной с передозировками".

В детальном анализе уличный нарколог Набарун Дасгуpta и его коллеги из Университета Северной Каролины обнаружили, что нефатальные случаи передозировок также значительно снизились, и тенденции стабильны на уровне штатов, что позволяет специалистам предположить, что общая тенденция устойчива.

Данные, собранные CDC о частоте посещений отделения неотложной помощи из-за передозировок, показывают годовой спад на 24% в апреле и снижение на 13% посещений в отделениях неотложной помощи в июне. Данные с 911 и другие службы экстренной медицинской помощи свидетельствуют о снижении примерно на 17% нефатальных передозировок опиоидами в этом месяце по сравнению с сентябрем прошлого года.

"Снижение на 15-20% нефатальных передозировок и на 10% смертельных передозировок - это огромное влияние. Мало какой общественный здравоохранения интервенция когда-либо добивалась такого масштаба снижения", - написали Дасгуpta и его коллеги в анализе, опубликованном в среду на веб-сайте лаборатории анализа уличных наркотиков Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

"Наш вывод состоит в том, что снижение передозировок является реальным и не является артефактом. Пока не ясно, как долго это продлится. Если это продолжится, любой фактор, ответственный за это, будет одним из самых сильных 'интервенций', когда-либо наблюдаемых в этой области общественного здравоохранения", - написали они. "Однако -15% до -20% снижение передозировок было бы беспрецедентным. Насколько нам известно, ни одна общественная здравоохранения интервенция в Соединенных Штатах никогда не достигала этой отметки".

Различные факторы не могут быть единственной причиной быстрого снижения или его времени, утверждают эксперты. Скорее всего, это результат широкого спектра устойчивых усилий, которые начинают приносить результаты.

"Если это правда - и я действительно надеюсь, что это так и будет продолжаться - это благодаря постоянным усилиям многих многоуровневых интервенций", - сказала Уакеман, упомянув меры, такие как увеличение доступности налоксона для предотвращения передозировок, проживание с лекарствами для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, и продвижение тест-полосок для фентанила. "Наконец-то обращение к этому как к вопросу общественного здравоохранения после многих лет усилий и сосредоточенности, возможно, начинает приносить плоды".

Джон Пэмплин, ассистент профессора эпидемиологии в Колумбийском университете, изучающий влияние структурного расизма на результаты употребления наркотиков, сказал, что кризис с наркотиками в США следует циклическому паттерну.

Изменения в поставках наркотиков и новые модели употребления наркотиков требуют обновления знаний и интервенций, на что уходит время.

Фактически, CDC классифицирует опиоидную эпидемию на три волны: первую, вызванную ростом смертельных случаев передозировок рецептурными опиоидами, начавшуюся в 1990-х годах, за которой последовал рост смертельных случаев передозировок героином, начавшийся в 2010 году, и последнюю, связанную с синтетическими опиоидами, начавшуюся в 2013 году.

"Мы испытываем непрерывный рост случаев передозировки наркотиками уже более 20 лет", - сказал Пэмплин. "Как правило, мы часто видим эти типы подъемов и спадов. Возможно, это время, когда эти представляют собой настоящие спады".

Хотя 10-процентное снижение смертности от передозировок может быть беспрецедентным, Пэмплин подчеркивает, что уровень поддержки изменений и интервенций также достиг новых высот.

"Это демонстрирует, почему важно дать шанс стратегиям снижения вреда проявить себя, не только для того, чтобы увидеть их потенциальные эффекты, но и чтобы дать достаточно времени, чтобы справедливо оценить политику и определить, являются ли они, в конце концов, эффективными", - сказал он. "В любом случае, масштаб изменений указывает на 'очень сильную активную силу'. Что-то изменилось. И то, что это происходит без центральной координации, имеет большие Implications для подхода к интервенциям по предотвращению передозировок".

"К сожалению, показатели смертности для тех, кто наиболее затронут, в частности, коренных американцев и черных мужчин, не снижаются и находятся на самом высоком уровне, когда-либо зарегистрированном", - сказала д-р Нора Волков, директор Национального института по злоупотреблению наркотиками при Национальных институтах здравоохранения. "Идентификация причин различных моделей смертности от передозировок наркотиками является ключевой для внедрения и поддержки основанных на доказательствах стратегий, чтобы уменьшить и предотвратить эти трагедии. Важно и далее сосредоточиться на предотвращении употребления наркотиков, управлении зависимостью, обеспечении доступности спасающих жизнь услуг по снижению вреда и поддержке людей в процессе выздоровления. Эти усилия должны быть справедливыми и доступными для всех, кто может от них выиграть".

Снижение числа смертельных случаев от передозировки является значительным достижением в области общественного здравоохранения, согласно данным CDC, которые показывают 20-процентное снижение смертей, связанных с фентанилом и другими синтетическими опиоидами, по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, увеличение доступности налоксона и продвижение тест-полосок для фентанила также могут способствовать снижению смертности от передозировки.

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