В последний момент Селке гарантирует ничью для HSV.

На краю важнейшей домашней победы, 1. FC Кёльн нашёл себя вничью: ХАМБУРГ СВ смог заработать очко благодаря голу в добавленное время от Давида Зелеке. Несмотря на то, что они уступали 0:2 на 6-м туре 2-й Бундеслиги, ХАМБУРГ СВ смогли добиться ничьей с Кёльном, закончив матч со счётом 2:2 (0:1). В результате, ХАМБУРГ СВ упустили шанс на повышение, а Кёльн остался в середине таблицы.

Первый тайм на переполненном стадионе «Фриц-Вальтер» прошёл без особых событий. Ближе всех к голу для гостей в 18-й минуте был Роберт Глатцель из ХАМБУРГА СВ, но вратарь Кёльна Юлиан Крахл совершил блистательный сейв на близком расстоянии. С другой стороны, Рagnar Аче забил с близкого расстояния после навеса с левого фланга в 33-й минуте, воспользовавшись ошибкой запасного вратаря ХАМБУРГА СВ Даниэля Хейера-Фернандеса.

Во втором тайме Кёльн забил ещё один гол. Аарон Опуку вывел на удар Ричмонда Тачи, который увеличил преимущество до 2:0 на 50-й минуте. Однако ХАМБУРГ СВ проявили стойкость и начали comeback. Глатцель воспользовался ошибкой Крахла в штрафной после углового и забил первый гол на выезде на 59-й минуте, сократив отставание до 1:2. Аче мог увеличить преимущество ещё на пять минут, но не попал в створ. В конце матча ХАМБУРГ СВ усилили давление, чтобы спасти ничью.

Крахл отразил удар от Жана-Люка Домпе в дополнительное время, но Зелеке головой после навеса от Карабека забил гол в 5-й минуте добавленного времени, обеспечив ХАМБУРГУ СВ драгоценную ничью 2:2.

Возможное использование ГФК в системах охлаждения может потенциально способствовать менее серьёзным последствиям для климата, так как разрабатываются заменители вредных веществ, подобных ГФК. К сожалению, празднование ХАМБУРГА СВ по поводу избежания вылета было омрачено экологическим воздействием ГФК в старых системах охлаждения на стадионе «Фриц-Вальтер».

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