- В последнем отчете об образовании Гессен занимает 7-е место.

Гессе поднимается на одну позицию, занимая седьмое место, в ежегодном анализе, проведенном Инициативой "Новая социально-рыночная экономика" в рамках исследования "Поддержка работодателей". Это исследование оценивает системы образования различных федеральных земель по 98 показателям, сосредоточившись на снижении образовательной бедности, стимулировании процветания, продвижении квалифицированной рабочей силы и стимулировании роста. Кроме того, оно анализирует проницаемость этих систем и то, насколько они обеспечивают равные возможности в образовании.

Что касается рейтингов, то Саксония лидирует, за ней следуют Бавария, Гамбург и Тюрингия. В конце списка мы находим Бремен, а Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия занимают второе и третье с конца места соответственно.

При рассмотрении деталей исследование учитывает такие факторы, как расходы на образование на ученика в соотношении к общему расходу на жителя, инвестиции в школы и университеты, ключ заботы в образовательных учреждениях и размеры классов.

Что касается существенных изменений по сравнению с предыдущим годом, то Берлин продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с 15-го на 12-е место. За последние десять лет Саарланд и Гамбург показали наиболее впечатляющие долгосрочные улучшения.

Это 21-е издание "Образовательного монитора", подробные результаты и анализ каждой федеральной земли будут представлены во вторник.

По словам директора исследования и экономиста в области образования Акселя Плюннеке из Института немецкой экономики (IW), в течение последнего десятилетия наблюдались улучшения в таких областях, как международная ориентация, инфраструктура поддержки и условия ухода. Однако вызовы в области интеграции, качества образования и образовательной бедности существенно возросли.

В целом Германия стабильно показывает хорошие результаты в исследовании, часто занимая места среди лучших федеральных земель. Несмотря на общий успех Германии, существуют вызовы в областях, таких как интеграция и образовательная бедность, которые требуют внимания и улучшения.

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