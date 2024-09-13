В поражении против Биллз квотербек "Майами Долфинз" Туа Таговайао получил сотрясение мозга.

Туа Тагаовailoa покинул игру в третьей четверти после прорыва на первой дауне, где он столкнулся головой с сэйфти Биллс Дамаром Хэмилтоном на стадионе Hard Rock в Майами Гарденс. 26-летний игрок остался лежать без движения на поле, получая медицинскую помощь от тренеров Майами Долфинс.

В конце концов, он смог покинуть поле самостоятельно, а Скайлэр Томпсон вышел на замену. Команда объявила в социальных сетях, что Тагаовailова вывели из игры из-за сотрясения мозга.

Тагаовailова имеет историю сотрясений мозга, получив несколько во время сезона 2022 года. В апреле 2023 года он заявил, что рассматривал возможность кратковременного перерыва в футболе из-за своих проблем с сотрясением мозга.

Игра Тагаовailовы перед уходом с поля в четверг была неудовлетворительной, что привело к трем перехватам.

Обратите внимание, что эта история все еще развивается, и мы предоставим обновления.

Несмотря на сотрясение мозга, Тагаовailова выразил желание вернуться в футбол, подчеркнув свою любовь к спорту. После инцидента команда сосредоточилась на обеспечении безопасности игроков, подчеркнув важность предотвращения дальнейших травм головы в будущих спортивных мероприятиях.

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