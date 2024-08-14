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Федеральные земли ГерманииНовостиВозобновляемая энергия

В первом полугодии RWE показала лучшие результаты, чем ожидалось

Компания заработала больше денег от солнечной и ветровой энергетики, но profits в других областях снизились не так сильно, как предсказывали эксперты.

 and  Mark Rodriguez
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- В первом полугодии RWE показала лучшие результаты, чем ожидалось

RWE's энергетический гигант представил результаты за первый полугодие, которые оказались лучше, чем ожидалось. Несмотря на расширение возобновляемой энергии, RWE увеличила операционную прибыль в солнечной и ветровой энергетике (наземной и морской). Однако она столкнулась со снижением в энергетической торговле и гибком генерации, хотя и не таким значительным, как прогнозировали аналитики. Гибкая генерация RWE включает гидроэнергетику, биомассу и газовые операции. Управление подтвердило годовой прогноз.

В целом, скорректированная прибыль до налогообложения, процентов, амортизации и обесценения (EBITDA) снизилась на 30% до €2,9 млрд в первом полугодии, как объявила компания DAX в среду в Эссене. Скорректированная чистая прибыль снизилась почти на 43% до около €1,4 млрд.

Стратегический фокус RWE на расширении возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, способствовал увеличению операционной прибыли в этих конкретных бизнесах. В результате энергетическая компания планирует дальнейшие инвестиции в возобновляемую энергию, чтобы снизить зависимость от традиционных источников энергии и уменьшить свой углеродный след.

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