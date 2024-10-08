В первом полугодии лидирует немецкий автомобильный сектор.

Немецкие автомобильные гиганты, такие как Volkswagen, Mercedes и BMW, испытывают трудности в достижении своих целей по продажам. Согласно Федеральному статистическому управлению, выручка за первые шесть месяцев года снизилась на 4,7%. Общая выручка автомобильной промышленности, за исключением поставщиков, составила примерно 269,5 миллиарда евро. Однако по сравнению с рекордными 282,6 миллиарда евро в первом полугодии 2023 года наблюдался рост из-за повышения цен. Несмотря на снижение, автомобильная промышленность по-прежнему лидирует по выручке от продаж в Германии, составляя 25,2% от общей выручки от продаж.

Снижение выручки было заметно во всех секторах: выручка от кузовов, оборудования и прицепов снизилась на 11,6%; выручка от запасных частей и аксессуаров для автомобилей, таких как генераторы, трансмиссии или бампера, снизилась на 5,4%; выручка от производства автомобилей и двигателей внутреннего сгорания снизилась на 4,3%.

Промышленность в значительной степени зависит от экспорта для своей выручки. В первом полугодии года было экспортировано автомобилей на сумму 190 миллиардов евро, что составляет 70% от общей выручки, побив рекорд последних 15 лет. Германия экспортировала примерно 1,7 миллиона легковых автомобилей на сумму 68,4 миллиарда евро с января по июнь. Несмотря на небольшое снижение (-0,3%), уровень экспорта остался почти прежним по сравнению с первым полугодием 2023 года. Из экспортируемых электромобилей почти каждый четвертый (22,7%) имел чисто электрический привод. Несмотря на то, что количество экспортируемых электромобилей снизилось на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, оно увеличилось на 113,9% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

На конец июня в автомобильной промышленности было занято около 773 000 человек, за исключением поставщиков, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное количество сотрудников было зарегистрировано в конце первого полугодия 2019 года, когда было занято примерно 834 000 человек. Немецкая автомобильная промышленность составляла 14% от общей занятости в промышленности, уступая только машиностроению с 952 000 сотрудников.

Недавно меры по сокращению затрат Volkswagen выявили трудности, с которыми сталкиваются производители автомобилей. Однако Volkswagen не единственный, кто страдает. Премиальные производители, такие как Mercedes-Benz и BMW, также были вынуждены снизить свои цели по продажам, в том числе из-за слабости на ключевом рынке продаж, Китае.

Производители автомобильной промышленности, такие как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, принимают меры по сокращению затрат из-за сложной ситуации на рынке продаж. Несмотря на установку более низких целей по продажам, эти производители по-прежнему испытывают трудности, а премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW, страдают от слабости на ключевом рынке продаж, Китае.

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