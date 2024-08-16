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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В первом полугодии больше депортированных

Тысячи мигрантов в Саксонии-Аnhalt имели отказано в просьбе об убежище и должны покинуть страну. Министерство внутренних дел опубликовало новые данные о депортациях.

 and  James Williams
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Большинство депортаций осуществлялись в Грузию, Северная Македония, Австрия, Индия и Франция.
Большинство депортаций осуществлялись в Грузию, Северная Македония, Австрия, Индия и Франция.

- В первом полугодии больше депортированных

Саксония-Анхальт депортировала 325 иностранных граждан, подлежащих депортации, в первом полугодии года, что на 18 процентов больше, чем в предыдущем году. Большинство депортаций были в Грузию, Северную Македонию, Австрию, Индию и Францию, сообщило Министерство внутренних дел в Магдебурге. Тех, кто впервые въехал в ЕС из Австрии и Франции, отправили обратно, что называется "Дублинскими переводами".

По данным министерства, в первом полугодии также наблюдалось больше добровольных отъездов, 265 по сравнению с 232 в предыдущем году. Ранее об этом сообщала "Миттельдойче Цайтунг". В настоящее время около 5170 мигрантов подлежат депортации в земле, многие из которых ждут решения о проживании (Duldung).

Европейский Союз сыграл роль в некоторых депортациях, так как граждане, которые впервые въехали в ЕС во Франции, были возвращены в рамках процесса "Дублинских переводов". Европейский Союз по-прежнему является значимым контекстом для вопросов миграции и депортации в Саксонии-Анхальт.

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