Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В первом поединке "Бавария" выигрывает "Цюрих".

В матче за Кубок против Ульма тренер Ккомпани не включил в состав перспективного трансфера Горetzку из Баварии. В то время как в товарищеском матче против Цюриха он был включен в состав.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В матче Баварии потенциальный трансферный кандидат Леон Горецка встретится с Цюрихом
В матче Баварии потенциальный трансферный кандидат Леон Горецка встретится с Цюрихом

- В первом поединке "Бавария" выигрывает "Цюрих".

Бавария Мюнхен завершает подготовку к сезону перед началом Бундеслиги, в которой принимает участие Леон Горецка. В 29 лет полузащитник надежно завоевал место в стартовом составе, возглавляемом Винсентом Компани, в этом матче-выставке на кампусе. Горецка, являющийся потенциальным объектом трансфера, пропустил первый матч Кубка Германии против SSV Ульм, добавив интриги вокруг его будущего в Мюнхене.

Сильная конкуренция в полузащите Баварии может означать, что Горецка не получит достаточно игрового времени в предстоящем сезоне. Тем не менее, его существенный контракт еще два года, и нет никаких признаков того, что он хочет покинуть клуб.

Компани дает шанс различным игрокам, в том числе Харри Кэйну (нападающему) и новым игрокам Жоао Палхинья и Майклу Олисе, чтобы увеличить их время на поле, всего за пять дней до первого матча чемпионата против ВФЛ Вольфсбурга. Регулярные игроки стартового состава занимают место на скамейке запасных.

Немецкий интернационал Джамал Мусиала не выйдет на поле из-за управления нагрузкой, как объявила команда. Капитан Мануэль Нойер также пропустит этот матч.

Предложенные ЕС правила о переходах игроков могут потенциально повлиять на будущее Горецки в Баварии. Несмотря на то, что Бавария Мюнхен является членом различных международных футбольных соревнований, организованных УЕФА, которые находятся под эгидой ЕС, еще не было никакого окончательного воздействия на переходы игроков в клубе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство...
Здоровье

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

За три года расследования препарат tirarпатида, продаваемый в США под названием Зепбонд для лечения диабета и Мounceра для управления весом, показал существенное влияние. Взрослые с предиabetes и ожирением или избыточным весом, принимавшие лекарство еженедельно, наблюдали значительное...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно