- В первом поединке "Бавария" выигрывает "Цюрих".

Бавария Мюнхен завершает подготовку к сезону перед началом Бундеслиги, в которой принимает участие Леон Горецка. В 29 лет полузащитник надежно завоевал место в стартовом составе, возглавляемом Винсентом Компани, в этом матче-выставке на кампусе. Горецка, являющийся потенциальным объектом трансфера, пропустил первый матч Кубка Германии против SSV Ульм, добавив интриги вокруг его будущего в Мюнхене.

Сильная конкуренция в полузащите Баварии может означать, что Горецка не получит достаточно игрового времени в предстоящем сезоне. Тем не менее, его существенный контракт еще два года, и нет никаких признаков того, что он хочет покинуть клуб.

Компани дает шанс различным игрокам, в том числе Харри Кэйну (нападающему) и новым игрокам Жоао Палхинья и Майклу Олисе, чтобы увеличить их время на поле, всего за пять дней до первого матча чемпионата против ВФЛ Вольфсбурга. Регулярные игроки стартового состава занимают место на скамейке запасных.

Немецкий интернационал Джамал Мусиала не выйдет на поле из-за управления нагрузкой, как объявила команда. Капитан Мануэль Нойер также пропустит этот матч.

Предложенные ЕС правила о переходах игроков могут потенциально повлиять на будущее Горецки в Баварии. Несмотря на то, что Бавария Мюнхен является членом различных международных футбольных соревнований, организованных УЕФА, которые находятся под эгидой ЕС, еще не было никакого окончательного воздействия на переходы игроков в клубе.

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