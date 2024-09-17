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В первом матче Лиги чемпионов после Клоппа "Ливерпуль" показал впечатляющую форму.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

В первом матче Лиги чемпионов после Клоппа "Ливерпуль" показал впечатляющую форму.

Ливерпуль ФК одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством нового тренера Арне Слота. Английская команда продемонстрировала свой класс, обыграв АК Милан со счетом 3:1 (2:1), несмотря на предыдущее домашнее поражение 0:1 от Ноттингем Форест в субботу.

Мilan начал матч блестяще, забив гол бывшего звезды Дортмунда Кристиана Пулисича на 3-й минуте. Однако Ливерпуль взял инициативу под свой контроль к середине первого тайма. Французский защитник Ибраима Конатэ (23-я минута) и капитан Virgil van Dijk (41-я минута) забили голы, переломив ход матча, а бывший игрок Лейпцига Dominik Szoboszlai завершил счет 3:1 (67-я минута). Радость победы Ливерпуля была омрачена трагической гибелью болельщика в дорожной аварии возле аэропорта Бергамо.

Milan потерпел еще одно разочарование наряду с поражением. Французкий голкипер Майк Маignan был вынужден покинуть поле из-за столкновения на 51-й минуте. Через две недели АК Милан сыграет против прошлогодних чемпионов Бундеслиги Байер Леверкузен в Германии.

Молодой турецкий талант забивает в победе Ювентуса

Ювентус Турин начал свой двойной матч Бундеслиги с уверенной победы 3:1 (2:0) над ПСВ Эйндховен. Их будущие соперники, РБ Лейпциг, встретятся с ними в Саксонии через две недели. Почти через три недели после этого ВФБ Штутгарт посетит Turin.

Кенан Йылдыз, молодой игрок национальной сборной Турции, открыл счет на 21-й минуте, забив первый гол за Ювентус и прервав историю Александра Дель Пьера как самого молодого игрока, забивавшего в Лиге чемпионов за клуб, чего он достиг против Боруссии Дортмунд в 1995 году в возрасте 20 лет и 308 дней. Вестон МакКинни (27-я минута) и Николас Гонсалес (52-я минута) также забили за итальянских рекордсменов. Исмаэль Саибари забил гол престижа в компенсированное время (90+3).

Астон Вилла одержала впечатляющую победу в дебютном матче Лиги чемпионов, обыграв Янг Бойз Берн со счетом 3:0 (2:0). Юри Тилеманс (27-я минута), Якоб Рамси (38-я минута) и бывший игрок Гамбурга Амаду Онона (86-я минута) внесли свой вклад в победу своей команды, что поставило их на путь к матчу против Баварии Мюнхен 2 октября. Спортинг Лисабон начал кампанию с победы 2:0 (1:0) над ОСК Лилль.

Победа Ливерпуля над АК Милан в Лиге чемпионов стала первой победой под руководством нового тренера Арне Слота, продолжив победную серию после поражения в чемпионате. Несмотря на раннее преимущество Милана благодаря голу Кристиана Пулисича, Ливерпуль показал свой характер, одержав победу со счетом 3:1, с голами Ибраима Конатэ, Вирджил ван Дейка и Доминика Собoszlai.

Молодой турецкий талант Кенан Йылдыз прервал рекорд Александра Дель Пьера, забив первый гол в победе Ювентуса со счетом 3:1 над ПСВ Эйндховен, что поставило их на путь к предстоящему матчу против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

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