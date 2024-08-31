- В первом матче 1860 года мюнхенская футбольная команда одержала свой первый триумф.

Мюнхен 1860 продемонстрировал стойкость в третьем дивизионе немецкого футбола. "Кошки" одержали свою первую победу в сезоне, обыграв FC Ингольштадт со счетом 2:1 (1:0) после трех подряд поражений. Эта победа принесла облегчение тренеру Аргириосу Гянникису.

Максимилиан Вольфрам открыл счет для Мюнхена в оживленном баварском дерби, забив гол на 5-й минуте. После перерыва Юлиан Гуттау (64.) воспользовался ошибками обороны Ингольштадта, увеличив преимущество. Паскаль Тестроет (86.) реализовал пенальти для Ингольштадта, но это было уже слишком поздно. Мюнхен праздновал свою первую победу в четырех матчах, в то время как Ингольштадт потерпел второе поражение.

Победившая команда, TSV 1860 Мюнхен, увидела, как тренер Аргириос Гянникис облегченно вздохнул после своей победы со счетом 2:1. Эта победа стала значительным переломным моментом для Мюнхена в третьем дивизионе после трех подряд поражений.

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