- В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями.

Ейсберены Берлин, под руководством тренера Сержа Обина, одержали доминирующую победу в своем дебютном матче. Встретившись с командой DEL2 Лаузицкие Фучи, Берлин победил со счетом 5:0 в Вайссвассере. Голы забили Блейн Байрон (16-я минута), Габриэль Фонтейн (27-я минута), Тай Роннинг (30-я минута) и Лайам Кирк дважды (34-я и 36-я минуты). Начинающий вратарь Ленар Вийярд отметился своим дебютом в профессиональном хоккее.

На горизонте запланированы два дополнительных тестовых матча в рамках турнира готовности в Брно. В них примут участие местная команда Банес Мотор Ческе-Будеёвице и уважаемый финский клуб Оулун Карпат.

Первая официальная встреча Ейсберенов Берлин состоится 5 сентября в Чемпионате хоккейной лиги (ЧХЛ) против шведского клуба Ваксйо Лейкерс. После этого, действующие чемпионы начнут свой сезон 2023-24 DEL 20 сентября выездным матчем против Кельнер Хаи.

Банес Мотор Ческе-Будеёвице и Оулун Карпат сыграют в тестовых матчах, предшествующих участию в турнире готовности. Эти предстоящие тестовые матчи служат ценной подготовкой к основной серии тестовых матчей.

В контексте предстоящего расписания Ейсберенов Берлин ожидается тестовый матч против Ваксйо Лейкерс в Чемпионате хоккейной лиги, что даст прекрасную возможность оценить их форму перед началом сезона DEL 2023-24.

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